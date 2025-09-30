'Bắt cóc' con nợ vay tiền đánh bạc ở casino

Zhang Kai đến một casino ở TP Đà Nẵng chơi đánh bạc, sau đó vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai. Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.

Ngày 29/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhà nghỉ N.H, xã Thăng An, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 24/9, Zhang Kai (SN 1996) đến một casino trên địa bàn xã Thăng An để chơi đánh bạc, sau đó vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai (SN 1979).

Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai gồm các đối tượng Wang Jun (SN 1995), Wang Shao Bo (SN 1985) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.

3 đối tượng để bị điều tra về hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CA.

Quá trình khống chế con nợ, Wang Jun chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thức uống; Wang Shao Bo theo dõi, không để nạn nhân bỏ trốn; He Kai thường xuyên đến thúc ép Zhang Kai liên lạc với gia đình. Đáng chú ý, dù không bị hành hung, Zhang Kai hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Đến khoảng 19h ngày 25/9, qua kiểm tra hành chính, Phòng CSHS đã phát hiện và giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun ngay tại hiện trường. Sau đó, đối tượng cầm đầu He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện Phòng CSHS đã áp dụng các biện pháp tố tụng khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 169 Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.