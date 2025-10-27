Bắt đối tượng đâm người trọng thương, xóa dữ liệu camera để trốn tội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng T.V. (SN 1993, ngụ xã Khánh Cường) về tội "Cố ý gây thương tích".

Do có mâu thuẫn từ trước, L.Q.T. (SN 1990) và V.Đ.S. (SN 2003, cùng ngụ phường Đức Phổ) đánh nhau với V. tại một quán karaoke. Đỉnh điểm của cuộc ẩu đả, V. dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực, lưng của T.

Hậu quả, T. bị tràn máu màng phổi, rách cơ hoành, chấn thương gan, gãy cung trước xương sườn. Khi vụ việc xảy ra, các đối tượng liên quan và những người có mặt không điện báo cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý mà che giấu, xóa toàn bộ dữ liệu do camera giám sát tại hiện trường ghi lại.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với T.V.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Đức Phổ đã phát hiện, tiến hành làm việc với các đối tượng tham gia đánh nhau và những người liên quan. Tại Cơ quan Công an, V. và T. đều từ chối giám định thương tật, không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Đức Phổ đã xác minh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Cảnh sát sau đó đã làm rõ các tình tiết có liên quan, đồng thời dẫn giải V. và T. đi giám định. Theo kết luận, tỷ lệ thương tật của V. là 3%, chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, tổng tỷ lệ thương tật của T. là 18% và đã đủ yếu tố cấu thành tội danh nói trên. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với T.V.