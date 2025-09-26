Bắt giam nam thanh niên say rượu gây tai nạn chết người

Tại Cơ quan điều tra, Y Čen Kđoh thừa nhận sau khi uống rượu, đã điều khiển xe máy tham gia giao thông và gây ra vụ tai nạn giao thông khiến chị H. tử vong.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Y Čen Kđoh (SN 1998, trú tại buôn Phơng, xã Ea Tul) để điều tra, làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ".

Theo Cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 16h ngày 20/5, sau khi ăn nhậu xong, bản thân Y Čen Kđoh có dấu hiệu say xỉn nhưng vẫn điều khiển xe máy mang BKS 47S1-145.46 lưu thông trên đường Tỉnh lộ 8 về nhà. Khi đi đến Km 25+900 thuộc địa phận buôn Pơr, xã Ea Tul, do điều khiển xe với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, xe của Y Čen Kđoh đã lấn sang nửa phần đường bên trái và tông trực diện vào xe máy mang BKS 47L3-9643 do chị M.T.H. (SN 1978, trú cùng xã) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định đối với Y Čen Kđoh. Ảnh: CA cung cấp.

Cú tông mạnh đã khiến chị H. ngã xuống đường bị đa chấn thương và tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bản thân Y Čen Kđoh cũng bị thương nặng với tỷ lệ thương tích 30%, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Theo điều tra, tại thời điểm gây ra vụ tai nạn, Y Čen Kđoh chưa có giấy phép lái xe theo quy định và có nồng độ cồn trong máu 75,8mmol/L.