Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ người đàn ông đốt rác trên sân thượng gây cháy ở Đê La Thành

  • Chủ nhật, 12/10/2025 17:23 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Ông Hoàng Cao Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Người này 2 lần đốt rác trên sân thượng nhà dẫn đến vụ cháy ở đường Đê La Thành vào tối 10/10.

Dot rac gay chay anh 1

Hoàng Cao Sơn tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, khoảng 21h25 ngày 10/10, cơ quan công an nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà trên phố Đê La Thành và lan sang khu vực tầng thượng của một số hộ dân xung quanh.

Ngay lập tức, Công an phường Láng phối hợp với lực lượng PCCC&CHCN khu vực số 10 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân.

Thời điểm này, Công an phường Láng đã yêu cầu Hoàng Cao Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) - người sống tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, sáng cùng ngày ở nhà một mình và dọn dẹp thu gom gỗ, lá khô… ở tầng 3,4,5 ngôi nhà rồi gom mang lên tầng thượng để đốt.

Sau đó, Sơn đi xuống tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau, lửa bùng cháy lớn, Sơn dùng nước để dập nhưng không được. Lúc này lực lượng công an đến giúp dập tắt đám cháy.

Công an yêu cầu Sơn dừng ngay việc đốt rác vì có thể gây ra hỏa hoạn, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh và thu gom, phân loại và đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Tuy nhiên, Sơn không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà.

Dot rac gay chay anh 2

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 17h, Sơn tiếp tục đốt rác ở tầng thượng. Khi thấy rác đã cháy gần hết, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối.

Hơn 3 tiếng sau, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt. Vài phút sau, lực lượng công an tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn những người dân xung quanh.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực, cơ quan chức năng đã phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, gây đình trệ hoạt động công cộng và hoạt động bình thường của các hộ dân xung quanh khu vực, làm ảnh hưởng tâm lý cho nhiều người dân.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Bắt 2 đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố

Thông tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị bắt giữ 2 đối tượng manh động gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố chỉ trong vòng một tuần.

25:1503 hôm qua

Bắt giữ nhóm thanh niên lạng lách, livestream thách thức nhau ‘đá gầm'

Lạng lách, đánh võng còn phát trực tiếp trên Tiktok và thách đố nhau nếu đạt 700 lượt xem sẽ "đá gầm", nhóm 6 thanh niên bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam.

45:2726 hôm qua

Bắt giam người đàn ông đốt nhà làm cháy lan sang 57 ki ốt tại Cà Mau

Sau khi chém vợ "hờ", Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

07:43 1/9/2025

https://tienphong.vn/bat-giu-nguoi-dan-ong-dot-rac-tren-san-thuong-gay-chay-nha-o-de-la-thanh-post1786478.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Đốt rác gây cháy Hà Nội Bắt giữ Gây rối trật tự Hỏa hoạn Đê La Thành

    Đọc tiếp

    Vi sao DJ Ngan 98 bi khoi to, bat giam? hinh anh

    Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?

    3 giờ trước 14:15 13/10/2025

    0

    Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý