Bắt giữ vụ vận chuyển khí cười quy mô lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tổng cộng gồm 637 bình khí cười và 4 ôtô.

Chiều 4/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn, thu giữ 637 bình khí và 4 ôtô là phương tiện vận chuyển.

Tang vật gồm các bình khí cười và ôtô của các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng BĐBP tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển khí cười từ khu vực cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) về tập kết tại phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác.

Từ nguồn tin trinh sát, hồi 13h14 ngày 2/11, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang ở phường Cửa Ông, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Vũ Văn Tuân (SN 1995, trú phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn) đang vận chuyển các bình khí N2O từ ôtô vào nhà bỏ hoang để tập kết.

Các đối tượng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 637 bình khí cười và 4 ôtô.

Hiện, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.