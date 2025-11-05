Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.

Ngày 4/11, Công an tỉnh An Giang cho biết triệt phá một sòng bạc quy mô lớn tại phường Hà Tiên, bắt giữ 21 người cùng nhiều tang vật.

Đáng chú ý, trong nhóm bị bắt có Huỳnh Hiếu Thiện (tức Thiện Râu, 37 tuổi, quê ở Đồng Tháp) đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, tối 15/10, lực lượng Công an phường Hà Tiên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ kiểm tra một tụ điểm đánh bạc tại khu phố 4, phường Bình San.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 21 người đang tham gia lắc tài xỉu ăn tiền, thu giữ 6,5 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Huỳnh Hiếu Thiện không chỉ tham gia đánh bạc, mà còn đứng ra tổ chức, điều hành sòng bạc. Khi kiểm tra nhân thân, công an phát hiện Thiện là đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Hiếu Thiện về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", ra lệnh tạm giam bị can. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 17 bị can khác để điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, ngày 16/10 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng liên tiếp truy bắt thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.

2 đối tượng bị bắt gồm: Lê Hồng Long (SN 1999, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Hưng (SN 1994, trú phường Chương Mỹ, TP Hà Nội). Cả hai đều bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, các Điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện Long lẩn trốn tại TP.HCM, còn Hưng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội. Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng lập 2 tổ công tác đặc biệt, một tổ vào miền Nam, một tổ ra miền Bắc, lên kế hoạch khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Tổ công tác thứ nhất bắt giữ Lê Hồng Long khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn, TP.HCM, còn tổ công tác thứ hai tiếp tục khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Hưng tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Cả hai đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.