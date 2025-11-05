Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Xử phạt chủ website đăng tin sai sự thật về Học viện Đào tạo Aita

  • Thứ tư, 5/11/2025 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt một chủ website đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động tuyển sinh, giáo dục.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện trang thông tin điện tử "Aita.edu.vn" đăng tải các thông tin giới thiệu về Học viện Đào tạo liên ngành Aita gây hiểu lầm cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, đào tạo trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định anh B.D.T (SN 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) là chủ thể đăng ký website "Aita.edu.vn". Qua làm việc, anh T thừa nhận đã thành lập và đăng tải thông tin giới thiệu Học viện Aita là tổ chức giáo dục hàng đầu chuyên tuyển sinh, đào tạo trực tuyến.

Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.D.T.

Cơ quan Công an đã xác định Học viện đào tạo liên ngành Aita không phải là tổ chức giáo dục được cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận. Việc đăng tải các thông tin không đúng sự thật liên quan đến tuyển sinh, đào tạo của Học viện Aita với mục đích tăng lượt tương tác, thu hút người có nhu cầu đăng ký.

Ngày 27/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với B.D.T về hành vi "Đăng tải thông tin không đúng sự thật" theo điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-phat-chu-website-dang-thong-tin-sai-su-that-ve-hoc-vien-dao-tao-lien-nganh-aita--i786988/

X.Mai/Công an Nhân dân

