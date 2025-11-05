Vụ huy động 25 triệu USD qua gamefi: Công ty bị ngăn chặn đóng cửa

Công ty cổ phần Whydah, đơn vị có liên quan đến việc huy động 25 triệu USD cho dự án IronSail, đã bị ngăn chặn giải thể theo Quyết định Phúc thẩm số 346/2025-QĐPT-KDTM của TAND TP.HCM, theo đơn kháng cáo của một cổ đông là Công ty cổ phần Decom Holdings (DCH) nhằm làm rõ các vấn đề tài chính.

Đến tháng 11/2025, cùng với nghị quyết giải thể công ty bị tòa án bác bỏ, trụ sở Công ty Whydah đã hoàn toàn "biến mất" khỏi địa chỉ tầng 12 tòa nhà Diamond, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trước đó, năm 2021, dự án IronSail công bố mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái gồm 7 gamefi (viết tắt của Game Finance, khái niệm kết hợp giữa trò chơi điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên công nghệ blockchain - PV) do Công ty Whydah đóng vai trò điều phối và quản lý quỹ đầu tư, chịu trách nhiệm huy động, phân bổ và giám sát nguồn vốn dành cho các studio game tham gia hệ sinh thái này.

Dự án cũng cam kết 80% số vốn huy động được sẽ được đầu tư trực tiếp vào các dự án game, 15% phát triển cộng đồng và truyền thông, 5% cho chi phí vận hành nhân sự và tư vấn.

Quyết định Phúc thẩm số 346/2025-QĐPT-KDTM của Tòa án Nhân dân TP.HCM về việc hủy quyết định Đại hội đồng cổ đông Công ty Whydah.

Tuy nhiên, mọi cam kết đều tan vỡ. Đến cuối năm 2022, dự án dừng hẳn. Khi các nạn nhân tìm đến Công ty Whydah để hỏi về vốn, họ chỉ nhận được câu trả lời "không biết, không liên quan". Việc này xảy ra sau khi Công ty Whydah giải thể và cắt giảm gần như toàn bộ nhân sự.

Trong vụ việc, Công ty Whydah huy động cho dự án IronSail, theo các đơn tố cáo mà các nhà đầu tư gửi về chương trình ChainTracer, số tiền các nạn nhân đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng bằng USDT và cả VND trực tiếp chuyển vào tài khoản các cá nhân Công ty Whydah.

Theo kết quả xác minh của ChainTracer, IronSail có phân bổ vốn đầu tư cho 2 dự án game, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng sử dụng thực tế trong giai đoạn sau quý III/2022; không có thông tin phân bổ vốn đầu tư cho 2 dự án khác đã công bố sau đó; 3 dự án còn lại hiện vẫn không có thông tin về việc đã triển khai hay được phân bổ vốn hay chưa.

ChainTracer cũng nhận thấy có một khoản 5 triệu USD T đầu tư vào giao thức DeFi MIM-UST thuộc hệ sinh thái Luna-Terra được ghi nhận là ngoài phạm vi cam kết phân bổ vốn ban đầu, đồng thời chưa được dự án công bố trong bất kỳ báo cáo chính thức nào với nhà đầu tư.

Đặc biệt, tại các giao dịch ra sàn quốc tế như Binance, Houbi (HTX) và FTX (sàn đã phá sản) cũng không có mô tả mục tiêu đầu tư hoặc giải trình công khai về mục đích chuyển tiền từ quỹ đầu tư ra ngoài phạm vi cam kết.

Kể từ năm 2023, nhóm cố vấn và các nhà đầu tư vào KardiaChain (nay đổi tên thành KAIChain) đã nhiều lần gửi đơn trình báo tới Cơ quan Công an, đồng thời đề nghị chương trình ChainTracer hỗ trợ thông tin về dự án. Bằng các quy trình nghiệp vụ, ChainTracer đã xác định được cách thức làm giả "token" của nhóm thành viên sáng lập KardiaChain nhằm né tránh việc phải thanh toán bằng "token" thật có giá trị cho các nhà đầu tư và truy vết các dòng tiền liên quan.

Hình ảnh ghi nhận ngày 1/11/2025 tại vị trí trước đây của Công ty Whydah ở tầng 12 tòa nhà Diamond, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Quay lại phán quyết của TAND TP.HCM nói trên, động thái này cho phép các nhà đầu tư IronSail có cơ hội làm rõ hoạt động của dự án này trong giai đoạn 2020-2022, khi môi trường pháp lý Việt Nam còn chưa quy định đầy đủ về hình thức huy động vốn qua "token".

Công ty Whydah cũng có nghĩa vụ tiếp tục làm việc và giải trình với các nhà đầu tư về việc sử dụng vốn của dự án IronSail, đồng thời phải công khai kế hoạch phát triển 7 dự án gamefi mà Whydah đã cam kết khi tiến hành huy động vốn.

Trước đó, nhóm cổ đông chiếm 67% đã đơn phương thông qua Nghị quyết giải thể công ty vào ngày 6/9/2024. Cổ đông còn lại là Decom Holdings đã gửi 25 công văn yêu cầu cung cấp báo cáo hoạt động và tài chính nhưng không được phản hồi.

Công ty Whydah (MSDN: 0316964667) được thành lập ngày 30/9/2021 với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Minh Triết (em trai ông Phạm Minh Trí, chiếm 51%), bà Vũ Khánh Vy (vợ ông Nguyễn Huy, chiếm 16%) và Công ty cổ phần Decom Holdings (33%).

Trong suốt quá trình hoạt động, công ty đã không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và tài chính cho cổ đông DCH dù DCH đã liên tục gửi 25 công văn yêu cầu.

Ngày 6/9/2024, Công ty Whydah tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 thông qua tờ trình và thông qua nghị quyết về giải thể Công ty Whydah. Cổ đông DCH phản đối nghị quyết này vì cho rằng, nghị quyết về việc giải thể là trái thẩm quyền do Công ty Whydah chưa bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Phạm Minh Triết không có quyền nhân danh HĐQT để triệu tập họp ĐHĐCĐ công ty và đề xuất thông qua nghị quyết về giải thể công ty.

Đặc biệt, việc nghị quyết thông qua đề nghị giải thể công ty trong khi vẫn còn các khoản nợ chưa tất toán và chưa báo cáo đầy đủ về tình hình tài chính cho các cổ đông là trái với quy định của pháp luật.

Sau đó, nhóm cổ đông 67% đã đơn phương ký và công bố các tài liệu vào ngày 1/10/2024 và ngày 1/11/2024 gồm: quyết định giải thể, biên bản họp ĐHĐCĐ, thông báo giải thể mà không hề mời tham dự họp hay có sự đồng thuận của cổ đông DCH. Không đồng ý với nghị quyết này, DCH đã khởi kiện ra tòa nhằm ngăn chặn quá trình giải thể bất hợp pháp.

Căn cứ vào các tài liệu, bằng chứng do các bên cung cấp, ngày 29/9/2025, TAND TP.HCM đã ra Quyết định Phúc thẩm số 346/2025-QĐPT-KDTM. Theo đó, Công ty Whydah phải tạm dừng thủ tục giải thể để thành lập lại Ban thanh lý tài sản và hoàn thành các nghĩa vụ công nợ và tài chính khi giải thể với sự giám sát của các cổ đông.