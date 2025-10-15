Bất ngờ với số học sinh chọn học tiếng Hàn tại khu vực miền Nam

Từ khi tiếng Hàn được công nhận là ngoại ngữ một, nhu cầu học và tìm kiếm người giảng dạy ngoại ngữ này tăng mạnh.

Khu vực miền Nam có khoảng 9.000 học sinh chọn học tiếng Hàn ở bậc phổ thông. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thống kê của Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại TP.HCM, tính đến hết năm học 2024-2025, khu vực miền Nam có 54 trường THCS và THPT triển khai chương trình giảng dạy tiếng Hàn với khoảng 9.000 học sinh đang theo học.

Trong đó, TP.HCM là địa phương có số lượng trường tham gia nhiều nhất với 26 trường, tiếp đến là Đà Lạt và Cần Thơ.

Thông tin thêm về công tác đào tạo tiếng Hàn cho học sinh phổ thông, GS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo, Phó hiệu trưởng Đại học Văn Lang, cho biết kể từ khi tiếng Hàn được Bộ GD&ĐT công nhận là ngoại ngữ một trong chương trình phổ thông từ năm 2021, nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng cao. Kéo theo đó, nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Hàn ngày càng trở nên cấp thiết.

GS.TS Võ Nguyễn Quốc Bảo thông tin về hoạt động giảng dạy tiếng Hàn tại TP.HCM nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Ảnh: Thái An.

Hiện nay, nhiều trường phổ thông tại TP.HCM và các địa phương khác đã và đang triển khai giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh. Một số trường đã triển khai giảng dạy tiếng Hàn trong nhiều năm và đạt được những kết quả tích cực như THPT Tây Thạnh, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THPT Thủ Đức...

Về việc dạy môn Tiếng Hàn cho học sinh phổ thông, điều kiện để tham gia giảng dạy tại các trường THCS và THPT là cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc Hàn Quốc học, đồng thời có chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ (tiếng Hàn).

Từ năm 2024, Bộ GD&ĐT và Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã cùng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giảng dạy tiếng Hàn bậc THCS và THPT. Năm nay, các bộ tiếp tục triển khai chương trình này tại 3 miền.

Cụ thể, đơn vị phụ trách chương trình tại miền Bắc là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), miền Trung là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Với khu vực miền Nam, Đại học Văn Lang là đơn vị được ủy thác vận hành chương trình.

Điểm đáng chú ý của chương trình này là học viên được miễn phí toàn bộ chương trình, có cơ hội đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc và được chuyển tiếp sang chương trình nghiệp vụ sư phạm Tiếng Hàn bậc THCS - THPT.

Ông An Hee Chul nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo viên dạy tiếng Hàn. Ảnh: Thái An.

Năm nay, 35 học viên đã trúng tuyển chương trình tại khu vực miền Nam. Đa phần học viên là người đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc đang giảng dạy tiếng Hàn tại các trường THCS, THPT tại khu vực.

Ông An Hee Chul, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM, khẳng định các giáo viên tiếng Hàn không chỉ đảm nhiệm vai trò là người giảng dạy ngôn ngữ Hàn mà còn là những “nhà ngoại giao nhân dân”, là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ của hai quốc gia.

"Tôi mong rằng thông qua chương trình do Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc thực hiện, các học viên sẽ không chỉ phát triển về chuyên môn, mà còn phát triển năng lực của một 'nhà ngoại giao nhân dân', góp phần thu hẹp khoảng cách giữa hai dân tộc cả về tinh thần lẫn thực tiễn", ông An chia sẻ.