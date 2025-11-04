Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ ra 3 nhóm nhân tài muốn chiêu mộ

Giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được hưởng chế độ lương đặc biệt, lên đến hàng trăm triệu đồng.

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành/HUST.

Nội dung trên được GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ tại tọa đàm Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức sáng 4/11.

Ông Yêm cho biết Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent), theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; gia tăng sức hấp dẫn, uy tín, danh tiếng của Đại học Bách khoa Hà Nội; góp phần đưa Đại học Bách khoa Hà Nội vào top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Có ba đối tượng nhân tài mà đề án hướng tới. Họ được hưởng chế độ lương ưu đãi đặc biệt; được tài trợ đề tài nghiên cứu và hỗ trợ đăng ký tham gia các đề tài, dự án quốc tế. Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết môi trường nghiên cứu hiện đại, phòng thí nghiệm mở, sinh viên giỏi; hỗ trợ người thân, nhà ở, visa, hỗ trợ hành chính; cam kết lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhân sự.

Cụ thể, nhóm một là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học top đầu thế giới hoặc tiến sĩ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Số lượng cần tuyển là 137 người cho vị trí giảng viên.

Nhóm này nhận lương 40-150 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực và vị trí do Đại học Hà Nội chi trả. Ngoài ra, họ được hưởng các nguồn thu nhập từ đề tài, dự án và các ưu đãi bằng tiền từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước (nếu có).

Nhóm hai là giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up cho vị trí trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu. Số lượng cần tuyển là 72 người.

Nhóm này nhận lương 60-200 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, họ được hỗ trợ xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm nghiên cứu; chủ trì tham gia các đề tài, dự án quốc tế, chương trình trọng điểm quốc gia...

Nhóm ba là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế cho vị trí thỉnh giảng, chuyên gia, cố vấn cao cấp. Số lượng cần tuyển là 172 người.

Nhóm này được chi trả thù lao theo chính sách ưu đãi từ đề án trên cơ sở nội dung cộng tác, hợp tác làm việc. Họ cũng được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí đi lại, ở theo thỏa thuận; được hưởng các ưu đãi theo chính sách của Nhà nước...

Chia sẻ thêm, ông Yêm cho biết thực tế, nhiều trường đại học tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt giảng viên đầu ngành rất trầm trọng, khi tỷ lệ giảng viên có trình độ giáo sư là 0,89% trên toàn hệ thống, phó giáo sư là 7,8%; đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ là 33% (số liệu năm 2024).

Trong khi đó, nhiều nhân tài trẻ, chuyên gia giỏi Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài mong muốn trở về nhưng chưa có đủ điều kiện, chính sách phù hợp.

Chính vì vậy, ông cho rằng việc xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài là yêu cầu cấp thiết để phát triển đại học Việt Nam.