Kỷ lục chưa từng có của Việt Nam trên bảng xếp hạng đại học châu Á

Lần đầu tiên Việt Nam có 25 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng, tăng mạnh cả về số lượng lẫn thứ hạng đánh giá ở một số trường.

25 trường của Việt Nam lọt vào xếp hạng đại học châu Á của QS. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 4/11, tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026. Đáng chú ý, Việt Nam có 25 đại diện lọt top, tăng 8 trường so với xếp hạng 2025 và ghi nhận kỷ lục mới về số trường được nêu tên trong danh sách.

Biến động thứ hạng

Trong số 25 cơ sở, tổ chức giáo dục lọt top, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vị trí cao nhất ở hạng 158, theo sau đó là Đại học Duy Tân với hạng 165, tiếp đó là Đại học Quốc gia TP.HCM với hạng 175. Cả 3 trường này đều đạt tổng điểm đánh giá trên 50 (tính theo thang điểm 100).

So với xếp hạng năm 2025, xếp hạng năm 2026 của các trường Việt Nam có sự biến động khá lớn. Ví dụ, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165 và đánh mất vị trí dẫn đầu Việt Nam. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM lại tăng hạng đáng kể.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Đại học HUTECH. Năm 2025, trường này chưa được xếp hạng, nhưng năm 2026 đã được xếp ở vị trí 287 với 42/100 điểm đánh giá.

Năm 2025, một số trường được xếp hạng khá cao nhưng năm nay lại tụt hạng mạnh là Đại học Tôn Đức Thắng (từ 199 xuống 231), Đại học Nguyễn Tất Thành (từ 333 xuống 437), Đại học Huế (từ 348 xuống 450) hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (từ 421-430 xuống 901-950)...

Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng và biến động thứ hạng so với năm 2025 cụ thể như sau:

STT Tên trường Thứ hạng 2026 Thứ hạng 2025 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 158 161 2 Đại học Duy Tân 165 127 3 Đại học Quốc gia TP.HCM 175 184 4 Đại học Tôn Đức Thắng 231 199 5 Đại học Văn Lang 251 491-500 6 Đại học HUTECH 287 Chưa được xếp hạng 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 315 388 8 Đại học Kinh tế TP.HCM 318 369 9 Đại học Công nghiệp TP.HCM 355 501-520 10 Đại học Nguyễn Tất Thành 437 333 11 Đại học Đà Nẵng 439 421-430 12 Đại học Huế 450 348 13 Đại học Cần Thơ 493 521-540 14 Đại học Ngoại Thương 580 Chưa được xếp hạng 15 Đại học Giao thông Vận tải 607 481-490 16 Đại học Mở TP.HCM 721-730 701-750 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 781-790 Chưa được xếp hạng 18 Đại học Sư phạm Hà Nội 801-850 751-800 19 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 901-950 421-430 20 Đại học Nông lâm TP.HCM 951-1.000 Chưa được xếp hạng 21 Đại học Phenikaa 951-1.000 Chưa được xếp hạng 22 Đại học Thủy lợi 1.001-1.100 Chưa được xếp hạng 23 Đại học Thương mại 1.101-1.200 Chưa được xếp hạng 24 Học viện Ngân hàng 1.201-1.300 Chưa được xếp hạng 25 Đại học Vinh 1.201-1.300 851-900

Cả châu Á cũng biến động

Theo QS Top Universities, bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2026 có sự góp mặt của hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học thuộc 25 hệ thống giáo dục, trong đó có hơn 550 đơn vị lần đầu tiên góp mặt, đạt quy mô lớn nhất kể từ khi bảng xếp hạng được công bố.

Năm nay, Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) đã vượt qua Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) để vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng. Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore tăng hạng, đồng hạng ba với Đại học Quốc gia Singapore.

Dù Đại học Bắc Kinh mất vị trí đầu bảng, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về số lượng trường khi có tới 395 trường được xếp hạng, vượt qua Ấn Độ (294 trường), Nhật Bản (147 trường) và Hàn Quốc (103 trường).

Xét về nhóm các trường tốp đầu, Hong Kong (Trung Quốc) đạt thành tích ấn tượng nhất từ trước đến nay với 5 trường lọt vào tốp 10 châu Á. Hàn Quốc cũng thể hiện sức mạnh khi sánh ngang Trung Quốc về số lượng trường nằm trong tốp 20.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), 7/10 trường đại học hàng đầu đều tăng hạng, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Đài Loan (xếp thứ 23). Thái Lan dù rớt khỏi top 50, song có nhiều trường thăng hạng hơn so với giảm.

Tại Đông Nam Á, Philippines lần đầu đạt cột mốc 35 trường được xếp hạng, tăng thêm 11 trường so với năm trước. Trong khi đó, ở khu vực Nam Á, Pakistan có 82 trường đại học góp mặt, trở thành hệ thống giáo dục đại học có số lượng đại diện nhiều thứ sáu châu Á.

Kazakhstan tiếp tục dẫn đầu khu vực Trung Á với cả ba trường thuộc top 100 của tiểu vùng, còn Uzbekistan ghi nhận sự tăng hạng đáng kể của các đại học hàng đầu.

Bàn về bảng xếp hạng năm nay, ông Ben Sowter, Phó chủ tịch của QS, nhận định bức tranh giáo dục đại học châu Á là câu chuyện của sự đa dạng và năng động.

"Trong khi các hệ thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore đang củng cố vị thế xuất sắc, những nước khác, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, lại đang tiến nhanh dù gặp những thách thức về cơ cấu và nguồn lực", ông nói.