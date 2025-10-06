Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Đại học Trung Quốc vượt Mỹ về dạy Khoa học máy tính

  • Thứ hai, 6/10/2025 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), vươn lên dẫn đầu thế giới về dạy Khoa học máy tính trên bảng xếp hạng CS Rankings.

Đại học Thanh Hoa dẫn đầu CS Rankings trong đợt cập nhật mới nhất. Ảnh: Tsinghua University.

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy Khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này xác định các trường đại học tham gia nghiên cứu và có ấn phẩm tại các hội nghị khoa học máy tính liên quan.

Theo số liệu được cập nhật mới nhất (tháng 8/2025), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) - trường vốn giữ vị trí số 1 nhiều năm qua.

Đáng chú ý, nhiều trường của Trung Quốc cũng nằm trong 19 trường hàng đầu, như Đại học Giao thông Thượng Hải (đồng hạng 2), Đại học Chiết Giang (hạng 4), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Đại học Bắc Kinh (cùng hạng 5), Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (đồng hạng 9)...

Trong khi đó, Mỹ cũng có 8 trường. Hàn Quốc có một đại diện là Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (đồng hạng 9), Singapore có hai đại diện là Đại học Quốc gia Singapore (đồng hạng 5), Đại học Công nghệ Nanyang (đồng hạng 12).

Danh sách 19 trường đứng đầu bảng xếp hạng như sau:

Xếp hạng

Trường

Quốc gia

Trung bình nhân số bài báo trong mỗi lĩnh vực

Số giảng viên đã xuất bản bài báo

1

Đại học Thanh Hoa

Trung Quốc

2.3

108

2

Đại học Carnegie Mellon

Mỹ

2.2

104

2

Đại học Giao thông Thượng Hải

Trung Quốc

2.2

113

4

Đại học Chiết Giang

Trung Quốc

2.1

101

5

Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong

Trung Quốc

1.9

52

5

Đại học Quốc gia Singapore

Singapore

1.9

53

5

Đại học Bắc Kinh

Trung Quốc

1.9

101

5

Đại học Illinois, Urbana-Champaign

Mỹ

1.9

67

9

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Trung Quốc

1.8

73

9

Viện Công nghệ Georgia

Mỹ

1.8

71

9

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc

Hàn Quốc

1.8

72

12

Đại học Phúc Đán

Trung Quốc

1.7

58

12

Đại học Nam Kinh

Trung Quốc

1.7

70

12

Đại học Công nghệ Nanyang

Singapore

1.7

46

12

Đại học New York

Mỹ

1.7

56

12

Đại học California, Berkeley

Mỹ

1.7

54

12

Đại học California, San Diego

Mỹ

1.7

61

12

Đại học Maryland, College Park

Mỹ

1.7

50

12

Đại học Michigan

Mỹ

1.7

58

Theo cập nhật mới nhất, gần 300 trường được xếp hạng lần này. Việt Nam có hai đại diện là Đại học VinUni và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Việt Nam ở đâu trên bản đồ xếp hạng đại học thế giới?

Bộ GD&ĐT nhận định qua việc tham gia các bảng xếp hạng uy tín, giáo dục đại học Việt Nam đã hiện diện rõ nét trên bản đồ thế giới.

09:34 18/9/2025

Ngọc Bích

xếp hạng đại học xếp hạng Mỹ xếp hạng Trung Quốc

    Đọc tiếp

    Truong quoc te mo loi hoi nhap cho sinh vien Viet hinh anh

    Trường quốc tế mở lối hội nhập cho sinh viên Việt

    08:00 5/9/2025 08:00 5/9/2025

    0

    Với sự đầu tư bài bản từ các trường đại học quốc tế, sinh viên vừa có khởi đầu thuận lợi tại Việt Nam, vừa có cơ hội tiếp xúc quốc tế tại các trường xếp hạng cao ở nước ngoài.

    Viet Nam o dau tren ban do Olympic quoc te? hinh anh

    Việt Nam ở đâu trên bản đồ Olympic quốc tế?

    08:11 6/9/2025 08:11 6/9/2025

    0

    Thành tích của đội tuyển Olympic Việt Nam trong những năm qua thường xuyên duy trì với phong độ khá ổn định, nhiều môn thi giành 100% huy chương vàng và xếp hạng cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý