Đại học Trung Quốc vượt Mỹ về dạy Khoa học máy tính

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), vươn lên dẫn đầu thế giới về dạy Khoa học máy tính trên bảng xếp hạng CS Rankings.

Đại học Thanh Hoa dẫn đầu CS Rankings trong đợt cập nhật mới nhất. Ảnh: Tsinghua University.

CS Rankings là bảng xếp hạng các trường dạy Khoa học máy tính hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này xác định các trường đại học tham gia nghiên cứu và có ấn phẩm tại các hội nghị khoa học máy tính liên quan.

Theo số liệu được cập nhật mới nhất (tháng 8/2025), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) - trường vốn giữ vị trí số 1 nhiều năm qua.

Đáng chú ý, nhiều trường của Trung Quốc cũng nằm trong 19 trường hàng đầu, như Đại học Giao thông Thượng Hải (đồng hạng 2), Đại học Chiết Giang (hạng 4), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Đại học Bắc Kinh (cùng hạng 5), Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (đồng hạng 9)...

Trong khi đó, Mỹ cũng có 8 trường. Hàn Quốc có một đại diện là Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (đồng hạng 9), Singapore có hai đại diện là Đại học Quốc gia Singapore (đồng hạng 5), Đại học Công nghệ Nanyang (đồng hạng 12).

Danh sách 19 trường đứng đầu bảng xếp hạng như sau:

Xếp hạng Trường Quốc gia Trung bình nhân số bài báo trong mỗi lĩnh vực Số giảng viên đã xuất bản bài báo 1 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 2.3 108 2 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 2.2 104 2 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 2.2 113 4 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 2.1 101 5 Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong Trung Quốc 1.9 52 5 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 1.9 53 5 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 1.9 101 5 Đại học Illinois, Urbana-Champaign Mỹ 1.9 67 9 Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trung Quốc 1.8 73 9 Viện Công nghệ Georgia Mỹ 1.8 71 9 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc Hàn Quốc 1.8 72 12 Đại học Phúc Đán Trung Quốc 1.7 58 12 Đại học Nam Kinh Trung Quốc 1.7 70 12 Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 1.7 46 12 Đại học New York Mỹ 1.7 56 12 Đại học California, Berkeley Mỹ 1.7 54 12 Đại học California, San Diego Mỹ 1.7 61 12 Đại học Maryland, College Park Mỹ 1.7 50 12 Đại học Michigan Mỹ 1.7 58

Theo cập nhật mới nhất, gần 300 trường được xếp hạng lần này. Việt Nam có hai đại diện là Đại học VinUni và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.