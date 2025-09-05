Trường quốc tế mở lối hội nhập cho sinh viên Việt

Với sự đầu tư bài bản từ các trường đại học quốc tế, sinh viên vừa có khởi đầu thuận lợi tại Việt Nam, vừa có cơ hội tiếp xúc quốc tế tại các trường xếp hạng cao ở nước ngoài.

Cách đây 25 năm, Malaysia gặp khủng hoảng giáo dục trầm trọng, đến 20% sinh viên giỏi buộc phải du học do thiếu trường chất lượng, gây thất thoát hàng tỷ USD và chảy máu chất xám. Hiện tại, Malaysia đã chuyển mình ngoạn mục trở thành “tụ điểm” giáo dục của châu Á, dự kiến đón 250.000 sinh viên quốc tế trong năm 2025.

Tương tự, Singapore từ hệ thống giáo dục bản địa chưa được quốc tế công nhận, giờ đã sở hữu các trường đại học trong top 15 trường đại học tốt nhất thế giới, mỗi năm thu hơn 5 tỷ USD ngoại tệ từ du học sinh.

Hai kỳ tích có chung một công thức: “Đứng trên vai người khổng lồ” trong giáo dục. Trong đó, đại học địa phương thiết lập quan hệ với trường lớn quốc tế, “nhập khẩu” chương trình giảng dạy cùng tiêu chuẩn chất lượng. Sự kết hợp này mang lại những bước nhảy vọt so với chỉ dựa vào nội lực.

Không chỉ nâng tầm hệ thống giáo dục quốc gia, mô hình này mang lại lợi ích rõ rệt cho sinh viên. Theo thống kê, 96% sinh viên trường quốc tế của Singapore có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, với mức lương cao hơn 25-40% so với sinh viên của các trường nội địa. Tới 78% sinh viên Singapore trong các chương trình chuyển tiếp quốc tế chọn ở lại nước ngoài. Điều này cho thấy sự chuyển đổi từ tâm lý “du học để ở lại” sang “học để vươn ra thế giới”.

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học cũng đang áp dụng mô hình này với 369 chương trình tính đến tháng 6/2024. Tuy nhiên, lựa chọn nhiều đòi hỏi phụ huynh cần tìm hiểu kỹ để “chọn mặt gửi vàng”. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy 62% các trường quốc tế liên kết tại Việt Nam không thuộc top 1.000 thế giới. Công tác kiểm soát chất lượng và chuẩn bằng cấp chưa đồng đều giữa các trường, thậm chí có sự khác biệt ngay trong các chương trình liên kết của cùng một trường.

Do đó, cần kể đến những trường đã mạnh dạn nâng mô hình này lên một nấc cao hơn. Để tăng cường sự đồng nhất về mô hình và chất lượng, những trường đại học như trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đang áp dụng mô hình nhượng quyền đào tạo quốc tế. Mô hình này khắc phục các vướng mắc thường gặp, như 100% bằng cấp được cấp trực tiếp từ các Đại học danh tiếng của Anh Quốc và được chứng nhận toàn cầu; chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất ngang bằng, thậm chí vượt trường cấp bằng, được kiểm chứng bởi QS 5 sao.

Để tăng tốc trên chặng đường thường sẽ mất đến vài thập kỷ, BUV đã đồng thời hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng.

Một là vận hành với chuẩn mực quốc tế. BUV đã áp dụng và đạt chuẩn của Cơ quan Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học của Anh Quốc, cùng chứng nhận QS 5 sao. QAA có thể xem như “tem chất lượng vàng” của hệ thống giáo dục Anh - nơi mà các trường như Oxford, Cambridge phải tuân thủ. Điều này đảm bảo mọi khía cạnh từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến cơ sở vật chất đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Cùng với đó, BUV hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Anh Quốc. Ví dụ, trường đã trở thành trung tâm giảng dạy được ủy quyền chính thức của Đại học London, duy trì là đơn vị duy nhất được phép giảng dạy và cấp bằng của Đại học London tại Việt Nam đến hiện tại.

Đại học London với 199 tuổi đời là liên minh 18 trường đại học danh tiếng của Anh Quốc như: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Đại học College London (UCL), Đại học King's College London… Đó là những tên tuổi hàng đầu thế giới.

Đại học London nổi tiếng với bộ nguyên tắc khắt khe quy định cho các Trung tâm giảng dạy. Quy chế chất lượng bao trùm toàn bộ khía cạnh hoạt động, được giám sát liên tục bởi hội đồng thanh tra, nhằm bảo vệ chất lượng giảng dạy và trải nghiệm của sinh viên ngang hàng với học tập tại Anh Quốc.

Ấn tượng với năng lực của BUV, năm 2025, Đại học London đã chính thức nâng BUV lên trở thành Đại học đối tác toàn cầu - danh hiệu danh giá trong mạng lưới của Đại học London.

Không dừng lại ở đó, từ bệ phóng tại Việt Nam, BUV đã nhân rộng mạng lưới đối tác quốc tế cho sinh viên có thể khai thác từ năm thứ 2, tới hơn 70 trường đại học danh tiếng trên 17 quốc gia thuộc 5 châu lục. Con số này liên tục được mở rộng.

Bản đồ du học bao gồm nhiều đại học thuộc nhóm Russell Group (24 trường đại học nghiên cứu có ảnh hưởng nhất tại Anh), các trường kinh doanh được công nhận Triple Crown (1% trường kinh doanh tốt nhất thế giới).

Sinh viên có thể lựa chọn các chương trình du học ngắn hạn, trao đổi theo học kỳ, chuyển tiếp sang trường đại học đối tác của BUV ở nước ngoài trong một hoặc hai năm cuối, hoặc tiếp tục học thạc sĩ tại các trường hàng đầu thế giới.

Mỗi chương trình đào tạo tại BUV đều sở hữu mạng lưới đối tác quốc tế riêng. Ví dụ, sinh viên chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại khoa Kinh doanh có cơ hội học chuyển tiếp để lấy bằng cử nhân tại Đại học Liverpool (Russell Group), Đại học Oxford Brookes (đứng thứ 6 về chất lượng giảng dạy tại Anh Quốc), Đại học New Brunswick (Canada)… hoặc chuyển tiếp lên học thạc sĩ tại Đại học Bristol (Top 10 Anh Quốc), Đại học Exeter (hạng 11 trong bảng xếp hạng Complete University Guide 2026 tại Anh), Đại học Vancouver Island (Canada)…

Với sự hỗ trợ toàn diện từ Phòng Hợp tác Quốc tế tại BUV, sinh viên có thể giảm 70-80% khối lượng giấy tờ, thủ tục. Tỷ lệ tham gia thành công các chương trình học tập quốc tế của sinh viên BUV đạt trung bình trên 90% trong nhiều năm qua. 100% sinh viên đủ điều kiện sẽ có cơ hội được tiếp cận các gói học bổng trường đối tác của BUV.

Nếu du học không nằm trong mục tiêu, sinh viên hoàn toàn có thể làm giàu trải nghiệm học tập thông qua các chương trình trao đổi quốc tế ngắn hạn, đóng dấu 2-3 quốc gia vào hộ chiếu trong 3 năm học ở BUV.

Lựa chọn linh hoạt này mang lại đa lợi ích cho cả sinh viên và gia đình. Về tâm lý, phụ huynh yên tâm khi con em luôn có phương án “dự phòng” chất lượng với những tấm bằng đại học Anh Quốc ngay tại Việt Nam, tiết kiệm 60% chi phí so với du học. Sinh viên sẽ có thêm 1 năm “đệm” để trải nghiệm trước khi cam kết lâu dài với lộ trình du học dựa trên năng lực tài chính và học thuật thực tế. Dù đi theo hướng nào, sinh viên vẫn sẽ được thụ hưởng tấm bằng được công nhận toàn cầu và quan trọng hơn là hành trình học tập giàu trải nghiệm thực tiễn.