Bắt nhóm chuyên cướp giật tài sản phụ nữ ở Bình Dương

Đối tượng Trần Quốc An làm nhiệm vụ đi xe máy trên các tuyến đường “tìm mồi”, khi phát hiện phụ nữ đi xe máy thì bám theo rồi ra tay cướp giật tài sản.

Một phụ nữ đi xe máy bị cướp giật tài sản và đối tượng Trần Quốc An bị bắt.

Ngày 9/11, Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, các trinh sát hình sự phối hợp cùng CLB phòng chống tội phạm đã bắt giữ được Trần Quốc An (còn gọi là Tí Cô Ba, SN 1989, ngụ Bình Dương), Đặng Thanh Hậu (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Định) và Lê Thị Nam (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hoá). Đây là nhóm đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An trong thời gian gần đây.

Tại cơ quan công an, Trần Quốc An khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên kế hoạch đi xe máy trên các tuyến đường để cướp giật tài sản. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, An thực hiện 7 vụ cướp giật. Tài sản sau khi cướp giật được, Đặng Thanh Hậu và Lê Thị Nam mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Theo lời khai của đối tượng An, khoảng 18h ngày 30/10, hắn điều khiển xe máy giật một túi xách (bên trong có một điện thoại di động) của người phụ nữ điều khiển xe máy trước Công ty Lixil Việt Nam, thuộc khu phố 2 (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tiếp đến, khoảng 10h ngày 31/10, An điều khiển xe máy giật một điện thoại của người phụ nữ trước quán Mỳ Đệ Nhất, đường GS1 (khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 13h ngày 2/11, An tiếp tục điều khiển xe máy giật một điện thoại của một người phụ nữ trước địa chỉ số 120, đường Nguyễn Trãi (khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Kế đến, vào trưa ngày 2/11, An điều khiển xe máy giật một điện thoại của một đôi nam nữ điều khiển xe máy trước địa chỉ số 33 đường 22/12 (khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đến hôm sau, khoảng 21h ngày 3/11, An điều khiển xe máy giật một điện thoại của một người phụ nữ đang đi xe máy chở theo bé nhỏ trước địa chỉ số Ô 15B DC15, KDC Vietsing (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tiếp đến, khoảng 11h ngày 4/11, An điều khiển xe máy giật một điện thoại của hai thanh niên trước địa chỉ số 33/1 khu phố 1A (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đến khoảng 13h ngày 4/11, An tiếp tục điều khiển xe máy giật một chiếc điện thoại của hai người phụ nữ gần siêu thị Go thuộc phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Công an thành phố Dĩ An đề nghị, ai là bị hại trong các vụ việc trên hoặc từng bị cướp giật thì liên hệ công an để được giải quyết.