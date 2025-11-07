Bắt nhóm đối tượng giả là thợ điện trộm cắp tài sản

Công an xã Thuận An (Hà Nội) phát hiện nhóm đối tượng mặc quần áo, bảo hộ lao động giả làm thợ điện để trộm cắp tài sản.

Khoảng 18h ngày 5/11, tổ công tác Công an xã Thuận An tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi cắt trộm dây cáp điện tại khu vực Sen Hồ, xã Thuận An.

Nhóm đối tượng mặc quần áo, đồ bảo hộ giả là thợ điện để trộm cắp tài sản.

Ngay khi bị phát hiện, các đối tượng tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 2 đối tượng gồm Hoàng Trọng Bàn (SN 2006, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai); Đặng Viết Nam (SN 1995, trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng bỏ trốn được xác định là Hoàng Văn Thanh (SN 2005; trú tại tỉnh Lào Cai). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 173 m dây cáp điện, 1 xe kéo tự chế hai bánh, 1 kìm cộng lực và nhiều dụng cụ khác phục vụ việc trộm cắp.

Hiện, Công an xã Thuận An hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.