Bắt nhóm đối tượng lập nhóm Telegram để tổ chức ghi lô đề

Ngày 4/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề trên không gian mạng.

Các đối tượng tổ chức và đánh bạc tại cơ quan công an. Ảnh: H.M.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 5 đến nay, Lê Thành Tôn, (SN 2004, trú tại thôn Trường Sơn, xã Hữu Lũng) cùng với Nguyễn Duy Hoàng, (SN 1999, trú tại Khu An Thịnh, xã Hữu Lũng) và đối tượng Quốc (chưa xác định được nhân thân) lập nhóm kín trên ứng dụng telegram để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho khách trên địa bàn xã Hữu Lũng sau đó ăn chia tiền lợi nhuận với nhau.

Chỉ tính riêng ngày 19/6, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, trong đó Phạm Kiên Dũng (SN 1986, trú tại Khu Tân Mỹ 2, xã Hữu Lũng) đánh bạc với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an thành phố Huế đấu tranh và làm rõ đối tượng Lê Thành Tôn còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân trên địa bàn thành phố Huế thông qua hình thức livestream kêu gọi góp vốn đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Duy Hoàng, Lê Thành Tôn về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Phạm Kiên Dũng về hành vi “Đánh bạc”. Đối với Lê Thành Tôn, trước khi bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, Tôn đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.