Bé trai nặng gần 6 kg chào đời ở Cà Mau

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai lớn, chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn. Bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng 5,8 kg.

Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh dao động từ 2,8 kg đến 3,5 kg. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và thực hiện ca mổ sinh thành công cho một sản phụ mang thai nhi nặng 5,8 kg.

Sản phụ là chị Huỳnh Thị Trúc Mơ (ngụ ấp 9, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời). Thai nhi được 39 tuần 4 ngày, đã vượt ngày dự sinh 2 ngày (dự sinh 19/7). Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định đây là trường hợp thai to, nếu sinh thường có nguy cơ cao cho cả mẹ và bé. Do đó, ê-kíp chủ động chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé trai chào đời nặng 5,8 kg, hồng hào, khỏe mạnh. Sản phụ cũng hồi phục tốt sau sinh.

Bác sĩ chuyên khoa II Dư Kim Ngân, Phó khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, cho biết: “Đây là con thứ ba của sản phụ, trong khi hai bé trước chỉ nặng hơn 3 kg. Ca mổ diễn ra thuận lợi, mẹ và bé đều khỏe mạnh”.

Trước đó không lâu, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng tiếp nhận một sản phụ 41 tuổi mang thai lần thứ tư. Chị nhập viện trong tình trạng bị tiền sản giật, đa ối và thai nhi quá lớn. Ca mổ chủ động được tiến hành ở tuần thai thứ 39, đón bé trai nặng 5,2 kg chào đời khỏe mạnh. Đáng chú ý, những lần sinh trước đó của chị, các bé chỉ dao động từ 3,8 đến 4,5 kg.

Năm 2023, tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP.HCM), các bác sĩ đã thực hiện ca mổ bắt con thành công cho một sản phụ mang thai 38 tuần 5 ngày, bé trai chào đời nặng tới 5,77 kg. Đây được ghi nhận là một trong những trường hợp sơ sinh nặng kỷ lục tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, thông thường, thai nhi đủ tháng có cân nặng dao động từ 2,8 đến 3,5 kg. Tuy nhiên, một số bé có thể lớn hơn mức trung bình mà không nhất thiết liên quan đến bệnh lý. Dù vậy, thai nhi quá lớn - thường trên 4 kg - có thể tiềm ẩn nguy cơ trong quá trình chuyển dạ, dễ dẫn đến sinh khó, phải can thiệp bằng phương pháp mổ lấy thai.

Việc theo dõi cân nặng thai nhi qua các lần khám thai định kỳ giúp bác sĩ đánh giá sớm và đưa ra hướng xử trí phù hợp để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.