Bên trong lớp dạy ăn trứng cá muối ở Thung lũng Silicon

Một khóa học ở San Francisco dạy các nhà khởi nghiệp trẻ cách phối đồ, giao tiếp và ứng xử trong không gian sang trọng, giúp họ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của startup.

Những nhà sáng lập công nghệ trẻ đang theo dõi người mẫu đến từ Wilkes Bashford bước lên sàn catwalk, trình diễn bộ trang phục phù hợp để thuyết trình. Ảnh: Slow Ventures.

Ngày 5/11, Sam Lessin, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm đa lĩnh vực Slow Ventures (Mỹ), vừa công bố mở một lớp học nghi thức xã giao dành cho các nhà sáng lập trẻ thuộc “vườn ươm” Y Combinator và giới doanh nhân công nghệ tại Thung lũng Silicon.

Khóa học tập trung vào các kỹ năng như ăn mặc, giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp, cũng như cách ứng xử tự tin trong những bữa tiệc sang trọng hay khi thưởng thức các món “khó ăn”.

Theo Lessin, hình ảnh những tài năng tại Thung lũng Silicon ngày nay không còn giống những gì từng được khắc họa trên mạng xã hội hay như các bộ phim The Social Network (2010), miêu tả quá trình xây dựng đế chế của Mark Zuckerberg từ những ngày còn là cậu sinh viên vụng về trong chiếc áo hoodie xám.

Lớp học nghi thức diễn ra trong một phòng riêng trên tầng 2 của Khách sạn Four Seasons, ngay trung tâm San Francisco (Mỹ), chỉ cách văn phòng của nhiều công ty khởi nghiệp AI vài dãy nhà. Không gian khai tiệc chỉ gồm 4 chiếc bàn tròn bày đầy bánh tart củ cải đường, bánh poke dưa hấu và bánh truffle phô mai kem dành cho 30 gương mặt start up trẻ.

Khi đến tham dự, khách mời sẽ được nhận mỗi người một túi quà gồm nước súc miệng, lược chải tóc, con lăn bụi mini và thẻ quà tặng trị giá 100 USD để mua sắm tại Wilkes Bashford, cửa hàng thời trang cao cấp ở San Francisco. Được biết, cửa hiệu này từng được Willie Brown, cựu thị trưởng thành phố, ghé thăm, đồng thời, ông cũng là một trong những khách hàng đầu tiên tại đây vào những năm 1960.

Chương trình được chia thành 3 phần liên tiếp: mẹo phối đồ công sở, hội thảo về cách tham gia trò chuyện để mở rộng mối quan hệ hiệu quả và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là buổi nếm thử trứng cá muối.

Phối đồ đơn giản vẫn phong cách

Bài học về cách phối đồ mở màn với sự xuất hiện bắt mắt của đội hình người mẫu diện trang phục từ Wilkes Bashford.

Deehan cho biết, áo len cổ lọ có thể thay thế áo sơ mi có cổ, nhưng chỉ nên mặc từ tháng 11 đến tháng 2. Ảnh: Slow Ventures.

Chris Deehan, cố vấn phong cách của cửa hàng, cũng xuất hiện trong bộ trang phục tông xanh lam từ đầu đến chân. Anh cho biết, trong các buổi làm việc tại văn phòng hay ăn sáng đơn giản, các starup có thể tự do phối màu trang phục, chỉ cần tránh những tông màu đối lập hay có logo quá nổi bật.

Trong những dịp trang trọng hơn, chẳng hạn khi thuyết trình trước nhà đầu tư, Deehan khuyên nam giới nên chọn vest cashmere, hơn nữa, khi trời chuyển lạnh (từ tháng 11 đến tháng 2), có thể thay áo sơ mi cổ điển bằng áo len cổ lọ để vừa lịch sự vừa hợp mùa.

Quan trọng nhất, theo Deeshan, các bộ trang phục phải đi kèm với cà vạt hoặc khi mang vest phải có khăn cài túi.

Biến cuộc trò chuyện trở nên cuốn hút

Dù là mảnh đất sinh ra các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Thung lũng Silicon không phải nơi luôn nhận được sự mến mộ, yêu thích, đặc biệt là với những người ngoài ngành công nghệ.

Sunil Rajaraman, người sáng lập Hamlet, một công ty về AI chuyên thu thập dữ liệu cho các nhà phát triển và luật sư, cũng cho rằng với các startup trẻ chưa thực sự được nhìn nhận một cách thiện cảm trên khắp nước Mỹ.

“Trong bối cảnh ngành công nghệ phát triển mạnh, chiếm mất công việc của nhiều người, các startup trẻ nên mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực ngoài công nghệ để đưa hình ảnh của các nhà sáng lập trở nên gần gũi hơn với khách hàng”, Rajaraman nhấn mạnh.

Đồng thời, anh cũng khuyến khích các tài năng trẻ nên đọc thêm tiểu thuyết, vừa giúp mở rộng trí tưởng tượng, vừa làm bản thân thú vị hơn trong các buổi gặp gỡ, giao lưu.

Lessin cũng nhấn mạnh rằng chìa khóa của giao tiếp tinh tế là tiếp cận mọi người một cách lịch sự, không cố gắng gây chú ý quá mức trong mọi tình huống xã hội.

“Hãy trò chuyện với người khác bằng sự bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng cho đi thay vì chỉ mong nhận lại. Sự chân thành trong cách ứng xử sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài”, Lessin chia sẻ.

Thưởng thức trứng cá muối "đúng chuẩn"

Phần nếm thử thức ăn được phục vụ vào cuối bữa tiệc, khi những đĩa bánh khai vị đã gần hết. Sau đó, nhân viên đem ra từng hộp trứng cá muối nhỏ xíu, đặt lần lượt trên những chiếc đĩa bạc kèm thìa xà cừ, khiến khách mời không khỏi xôn xao. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi: quá trình lấy trứng cá có gây hại cho cá không và liệu nên ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn trứng cá muối đúng cách cũng là một trong những bước quan trọng để thành thạo lễ nghi tại các buổi tiệc lớn. Ảnh: Slow Ventures.

Geoffrey Chen, cố vấn của Caviar House & Prunier Group, công ty Thụy Sĩ chuyên sản xuất và phân phối các loại thực phẩm cao cấp, đặc biệt là trứng cá muối (caviar), cá hồi hun khói và các sản phẩm hải sản sang trọng khác, trở thành "host" của phần cuối cùng này.

Theo Geoffrey, khi chưa ăn thử món trứng cá muối, ông chỉ thấy chúng bắt mắt vì các hạt trứng có màu ô liu và nó gần như là thực phẩm “xa xỉ”, khi có giá cao gần bằng các loại thuốc phiện được bán trên thị trường chợ đen. Tuy nhiên, khi nếm thử 1 thìa trứng cá muối trên chiếc bánh blini, ông nhận ra sự đắt đỏ không chỉ nằm ở hương vị.

Ông cho rằng đây là món ăn món sang trọng, chỉ dành cho các buổi kỷ niệm đặc biệt, không phải món ăn hàng ngày. Theo Geoffrey, nếu muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị, nên kết hợp các món mặn như trứng cá muối với rượu Champagne, hoặc đối với các món giàu dinh dưỡng như hàu nên dùng kèm với rượu sake hoặc chardonnay.

Và cuối cùng, khi đối mặt với một thực đơn dài với một danh sách rượu vang bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, ông khuyên: "Hãy chọn bất cứ thứ gì trừ rượu vang hồng".

Khi các khách mời đứng dậy nhận chứng chỉ đã tham gia và chuẩn bị ra về, một nhà thiết kế phần mềm đã chia sẻ rằng dù những sự kiện huấn luyện dành cho người trẻ dù rất thú vị, nhưng với các nhà sáng lập thật sự bận rộn vận hành doanh nghiệp, họ khó có thể dành thời gian tham dự lớp học vào một buổi chiều ngẫu nhiên trong tuần tại Four Seasons.

“Đúng là tất cả những nghi lễ này đều quan trọng, nhưng chỉ thực sự đúng khi bạn là thiên tài và sở hữu một đế chế hùng mạnh, hơi điên rồ như Elon Musk đã làm”, anh bày tỏ.