Những hiểu lầm về bệnh viêm gan B

Viêm gan B làm tổn thương tế bào gan, khiến gan mất dần khả năng chuyển hóa và đào thải độc chất.

Virus viêm gan B có thể lây truyền qua nhiều con đường, phổ biến là đường máu và tình dục không an toàn. Ảnh: Shutterstock.

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus HBV gây ra. Tác nhân này tấn công trực tiếp vào gan - cơ quan giữ vai trò lọc máu, thải độc và chuyển hóa dinh dưỡng. Khi bị tổn thương, tế bào gan có thể viêm, hoại tử, hình thành sẹo (xơ gan) và lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Đa số trường hợp, bệnh diễn tiến ngắn hạn (cấp tính), kéo dài dưới 6 tháng. Nếu nhiễm trùng kéo dài hơn, người bệnh được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người lớn thường có khả năng hồi phục hoàn toàn, ngay cả khi triệu chứng nặng; trong khi đó, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ tiến triển thành mạn tính hơn.

TS.BS Vũ Trường Khanh, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, chỉ ra những điều cần biết về bệnh viêm gan B.

Người bị viêm gan B luôn luôn sụt cân, vàng da?

Nhiều người lầm tưởng rằng mắc viêm gan B sẽ luôn có dấu hiệu rõ ràng như sụt cân hay vàng da. Thực tế, virus tấn công làm gan suy yếu, gây khó khăn trong việc loại bỏ bilirubin, từ đó dẫn đến vàng da ở một số trường hợp. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân viêm gan B mạn tính lại không biểu hiện triệu chứng cụ thể nào.

Bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm, làm tổn thương gan nặng nề và chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm theo dõi là rất quan trọng để chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Viêm gan B là bệnh di truyền?

Thực tế, viêm gan B không phải là bệnh di truyền mà là bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, nếu người mẹ mang virus, nguy cơ lây sang con trong quá trình sinh nở rất cao. Nếu không được dự phòng, trẻ có thể trở thành người mang virus mạn tính và gánh hậu quả lâu dài. May mắn là hiện nay, nhờ các biện pháp tiêm vaccine và huyết thanh miễn dịch, có thể phòng ngừa đến 95% khả năng lây truyền từ mẹ sang con.

Người bệnh viêm gan B phải kiêng hoàn toàn trứng, sữa?

Người mắc viêm gan B không cần kiêng khem quá mức. Nếu không bị thừa cân hay béo phì, họ có thể duy trì chế độ ăn uống bình thường, điều quan trọng là xây dựng thói quen lành mạnh và ưu tiên thực phẩm tốt cho gan cũng như sức khỏe.

Theo TS.BS Trịnh Văn Sơn, Khoa Bệnh lây đường máu (A4A), Viện Lâm Sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dưới đây là một số lưu ý:

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý cần cân bằng rau củ, ngũ cốc, protein và chất béo lành mạnh.

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hay bánh mì đen nên chiếm ít nhất một nửa khẩu phần, hỗ trợ bổ sung protein và duy trì khối cơ.

Protein cần được nạp ở mức vừa phải, khoảng 1-1,5 g/kg cân nặng mỗi ngày, từ nguồn thực phẩm đa dạng như đậu, sữa ít béo, thịt nạc, cá, trứng hay đậu phụ.

Bên cạnh đó, nên hạn chế chất béo bão hòa từ thịt đỏ, sữa béo và tránh hoàn toàn chất béo chuyển hóa trong đồ chiên rán, đồ nướng công nghiệp, thay bằng dầu thực vật tốt cho sức khỏe.

Lượng đường bổ sung cũng cần được kiểm soát dưới 10% năng lượng hàng ngày, bởi người viêm gan có nguy cơ cao mắc tiểu đường.

Thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan động vật, hàu, ngũ cốc bổ sung sắt nên được dùng ở mức vừa phải để tránh ứ sắt, trong khi vẫn duy trì cân đối vì sắt vẫn là vi chất cần thiết.

Đồ uống như cà phê, trà có thể duy trì nếu đã quen dùng. Riêng rượu, bia và đồ uống có cồn cần tuyệt đối tránh vì làm tổn thương gan và khiến bệnh nặng hơn.