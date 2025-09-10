Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị tố tắc trách khiến bé sơ sinh tử vong

Bé chào đời suy hô hấp, chuyển BV Nhi Trung ương nhưng không qua khỏi. Gia đình sản phụ tố bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội tắc trách.

Sản phụ Ngọc Trần đăng ký sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chị Trần Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội về "đêm định mệnh” rạng sáng 29/7 khi nhập viện sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo lời chị Ngọc, suốt thai kỳ, cả hai mẹ con đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chị đi khám thai đầy đủ ở nhiều cơ sở, trong đó có cả phòng khám riêng của bác sĩ N.V.T. - người trực tiếp phụ trách ca sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sinh con tím tái, bé không qua khỏi

Khoảng 1h sáng ngày 29/7, chị vỡ ối và lập tức nhập viện. Gia đình đã đăng ký gói sinh dịch vụ, lựa chọn bác sĩ T. đỡ chính và chồng chị cũng gọi báo ngay cho bác sĩ. Tuy nhiên, phải tới 9-10h sáng hôm sau, tức sau khoảng 8 tiếng, bác sĩ mới lần đầu xuất hiện, thăm khám sơ qua, chỉ định truyền thuốc kích sinh rồi rời đi. Thêm khoảng 7 tiếng nữa, khi tim thai đã suy yếu nghiêm trọng, bác sĩ mới quay lại lần thứ hai để trực tiếp đỡ đẻ.

Sản phụ cho biết, trong thời gian dài chờ đợi, chị hầu như không được theo dõi sát sao. Các hộ tá chỉ yêu cầu chị tự rặn một mình trong phòng sinh suốt gần một giờ mà không hướng dẫn cụ thể.

"Từ lúc bác sĩ có mặt, hầu như chỉ một mình ông trực tiếp đỡ sinh, không có hộ tá thường trực hỗ trợ. Chỉ đến khi thấy sản phụ khó rặn, bác sĩ mới gọi hộ tá vào, người này hỗ trợ ấn bụng vài lần rồi lại rời đi", chị Ngọc viết trên trang cá nhân.

Người phụ nữ cho hay đến khi em bé chào đời trong tình trạng nguy kịch, nhiều hộ tá mới xuất hiện.

"Bé ra đời tím tái, không khóc, được xác định ngạt khí ngay sau sinh", chị Ngọc kể lại.

Sau đó, trẻ được chuyển lên khoa Sơ sinh, còn sản phụ về phòng hậu sản. Tuy nhiên, tình trạng bé không cải thiện, tối cùng ngày được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp nặng, tăng áp lực động mạch phổi, xẹp buồng tim. Sau nhiều ngày điều trị, đến 7/8, bé được xác định tử vong.

Chị Ngọc cho hay từ khi nhập viện đến khi con mất, gia đình không nhận được giải thích y khoa cụ thể nào từ bác sĩ T. hay bệnh viện. Khi được hỏi, bác sĩ T. chỉ nói "do gia đình đen" hoặc đổ lỗi sản phụ "rặn lâu".

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói gì?

Trao đổi với báo chí, TS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, xác nhận sự việc xảy ra cuối tháng 7, bác sĩ liên quan là Nguyễn Văn Thư.

Ông Hưng cho biết bé sinh ra có chỉ số Apgar thấp, được theo dõi và chuyển Nhi Trung ương. Sau 10 ngày điều trị tích cực, trẻ không đáp ứng, tử vong do bệnh lý phổi - phổi không trưởng thành.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: BVCC.

"Khi còn trong bụng mẹ, phổi chưa thực hiện chức năng hô hấp. Sau sinh, phổi phải hoạt động độc lập. Nhưng phế nang không trưởng thành gây thiếu oxy, tím tái và tăng áp lực động mạch phổi. Trường hợp này, dù sinh thường hay mổ thì kết quả cũng không thay đổi", ông Hưng giải thích.

Theo lãnh đạo bệnh viện, các bất thường như khối u hay tràn dịch phổi có thể phát hiện qua siêu âm, nhưng tình trạng phổi trưởng thành hay không chỉ được xác định sau khi trẻ chào đời.

Trước thắc mắc vì sao sản phụ chuyển dạ 15 tiếng mà không chỉ định mổ, ông Hưng khẳng định: "Bệnh nhân vẫn theo dõi sinh thường được, chúng tôi kiểm soát bằng thiết bị monitoring".

Về phản ánh bác sĩ tắc trách, thiếu hỗ trợ, ông Hưng cho biết bệnh viện đã họp kiểm điểm và làm việc với gia đình. "Quy trình theo dõi đẻ và trình độ chuyên môn không có vấn đề gì, bệnh viện vẫn theo dõi sát sao", vị lãnh đạo nói.