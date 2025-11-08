Bí ẩn bên dưới lớp băng vùng cực Trái Đất

Những khối băng khổng lồ ở hai cực Trái Đất luôn che giấu bí ẩn bên dưới. Tuy nhiên, Bắc Cực và Nam Cực lại ẩn chứa những điều hoàn toàn khác nhau.

Hai cực của Trái Đất bị bao phủ bởi lớp băng dày. Ảnh: Pexels.

Theo IFL Science, việc đào sâu xuống lớp băng Nam Cực không dễ dàng. Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) chỉ ra độ dày trung bình của lớp băng là 2.160 m, điểm dày nhất lên tới 4.776 m.

Tổng cộng, châu Nam Cực chứa 27 triệu km3 nước đóng băng, nếu tan chảy sẽ khiến mực nước biển dâng cao khoảng 58 m.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khoan các lỗ sâu hơn 2.000 mét vào băng Nam Cực, nhưng phần sâu hơn của nó vẫn còn là một bí ẩn. Họ cũng đã thả camera xuống một số lỗ khoan nông hơn và thu được một số cảnh quay. Bên dưới lớp băng của nó là một khối đất đá cổ đại đã bị khóa chặt hàng triệu năm.

Trong khi đó, lớp băng Bắc Cực thua xa băng Nam Cực về độ sâu. Lớp băng này thường chỉ dày 3-4 m tại những khu vực rộng lớn, với các sống núi có thể dày tới 20 m.

Bên dưới lớp băng này, bạn sẽ tìm thấy vùng nước thuộc Bắc Băng Dương - đại dương nông nhất trong 5 đại dương lớn của thế giới với độ sâu trung bình chỉ 1.038 m.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì bên dưới tấm băng Bắc Cực, chúng ta cần xuống tới đáy Bắc Băng Dương.

Năm 2013, nhóm nhà khoa học từ Đài quan sát Trái Đất Lamont-Doherty thuộc Đại học Columbia dành rất nhiều thời gian để khám phá và thu thập thông tin về thế giới bên dưới băng Bắc Cực ở Barrow, Alaska. Họ đưa camera xuyên qua lớp băng, xuống Bắc Băng Dương và thu thập những thước phim về đáy biển.

Nghiên cứu cho thấy dưới Bắc Băng Dương là đáy biển đầy bùn, được bao phủ bởi một lượng tảo khổng lồ. Nhóm chuyên gia thậm chí còn ghi hình các sinh vật thuộc bộ chân đều (Isopoda) lang thang dưới đáy biển, dù họ không biết chính xác chúng là loài gì và sinh sống như thế nào.

"Một trong những bài học từ việc nghiên cứu các vùng cực là chúng ta cần mở rộng định nghĩa về nơi sinh vật có thể tồn tại và phát triển mạnh", Andy Juhl, nhà sinh thái học thủy sinh kiêm nhà hải dương học của dự án, nhận xét.

Ông nói thêm rằng tại Bắc Cực, sự sống phát triển bên trong băng, ở nhiệt độ dưới ngưỡng đóng băng. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà khoa học có thể tìm kiếm khoa học sự sống ở những nơi khác thường hơn.

"Đó là một trong những điều thú vị mà chúng tôi học được khi làm công việc này. Băng không nhất thiết là môi trường không thể sinh sống và trên các hành tinh có băng khác, chúng ta cũng có thể tìm kiếm dấu hiệu của sự sống", ông nói thêm.