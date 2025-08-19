Bi kịch của thanh niên Trung Quốc bị bạn gái lừa bán sang Myanmar

Một thanh niên Trung Quốc bị bạn gái lừa bán sang Myanmar, suốt 4 tháng bị ép làm việc tới 20 tiếng mỗi ngày, chịu đòn roi đến mất thính lực trước khi được gia đình chuộc về.

Chàng trai quen cô gái lừa đảo khi chơi bóng bàn và bị lừa bán sang Myanmar.

Thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc tưởng rằng mình đã tìm thấy tình yêu. Nhưng thực chất, anh rơi vào bẫy "mật ngọt chết ruồi" và bị chính bạn gái bán sang Myanmar với giá 17.862 SGD (hơn 13.900 USD ).

Trong suốt 4 tháng, chàng trai bị giam giữ trong một khu lừa đảo, buộc phải làm việc 16-20 tiếng/ngày. Anh thường xuyên bị đánh đập, thậm chí mất thính lực sau nhiều lần bị tra tấn. Khi được giải cứu, anh đã sụt 10 kg.

Theo 8World News, nạn nhân là một thanh niên đến từ Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Chị gái kể rằng em trai quen cô gái 17 tuổi khi chơi bóng bàn.

Cô gái này có ngoại hình thu hút, xách túi hàng hiệu nhưng "trông như hàng giả". Cô tự giới thiệu mình là người Phúc Kiến, có bố mẹ làm quản lý đầu tư và nhiều cơ sở kinh doanh ở Myanmar. Cô liên tục rủ rê chàng trai ra nước ngoài "làm việc cùng gia đình".

"Em tôi vốn rất dễ si mê, nên nhanh chóng tin theo", chị gái cho biết.

Vết bầm do bị đánh trên cơ thể của chàng trai.

Tháng 2/2025, chàng trai theo bạn gái sang Bangkok (Thái Lan) mà không nói với gia đình. Người nhà chỉ biết tin qua trạng thái WeChat của bạn bè anh.

"Chúng tôi bắt đầu thấy bất thường khi phát hiện em ở gần biên giới", chị gái kể.

Ngay sau đó, cô gái lấy cớ "đi đón người quen" rồi biến mất, bỏ lại chàng trai. Hộ chiếu và điện thoại của anh cũng bị tịch thu. Nhờ mượn được điện thoại với lý do "chơi game", anh kịp báo cho chị gái: "Có những người cầm súng bắt em đi".

Nạn nhân bị đưa vào trại lừa đảo, cạo trọc đầu và bị dọa nhốt trong phòng tối nếu không đạt chỉ tiêu. Anh bị đánh vào lưng, bị véo tai, thiếu ăn triền miên. Sau nhiều tháng, anh mất thính lực vì bị tra tấn liên tục.

Nạn nhân bị yêu cầu bồi thường nếu muốn trở về. Gia đình đã gom đủ 62.518 SGD (hơn 48.600 USD ) để chuộc anh vào tháng 6.

Trong khi đó, cô gái 17 tuổi bị bắt khi quay về Trung Quốc sau 10 ngày ở Thái Lan. Cô đối mặt cáo buộc lừa đảo, phiên tòa sẽ sớm diễn ra.

Chàng trai hiện thường xuyên gặp ác mộng, sống trong ám ảnh bị bắt cóc lần nữa. Gia đình mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm kẻ gây ra bi kịch. "Thật không thể tin nổi, mới 17 tuổi mà đã có thể làm chuyện tàn nhẫn đến vậy", chị gái nạn nhân nói.