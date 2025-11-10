Bìm bịp bạch tạng bất ngờ xuất hiện trong tự nhiên ở Ninh Bình

Bìm bịp bạch tạng hiếm gặp trong tự nhiên được phát hiện tại Ninh Bình. Cá thể chim này luồn lách trong gốc cây, bụi cỏ gần khu bảo tồn động, thực vật của công viên trà hoa vàng.

Hình ảnh bìm bịp bạch tạng tại công viên trà hoa vàng Ninh Bình. Ảnh: Phạm Tiến Duật.

Ngày 7/11, Phạm Tiến Duật, thạc sĩ nông nghiệp kiêm chủ công viên trà hoa vàng Ninh Bình, bất ngờ phát hiện bìm bịp bạch tạng non, đuôi dài ở gần khu bảo tồn động, thực vật của công viên.

Con chim này trong tình trạng khỏe mạnh, đang đi săn mồi và không bay cao, chủ yếu luồn lách trong các gốc cây và bụi cỏ. Với phương châm bảo vệ động vật hoang dã, anh để chú chim tự do bay lượn trong khu vườn. Ngoài ra, công viên cũng thường có hàng chục loài chim khác bay về di cư, kiếm ăn.

Hình ảnh về chú bìm bịp bạch tạng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về lượt tương tác cao. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước cá thể chim bạch tạng này, đồng thời kêu gọi không săn bắt hay xâm hại động vật hoang dã.

Trường hợp bìm bịp bạch tạng là cá thể có biến dị di truyền, vẫn được xem là động vật hoang dã. Ảnh: Phạm Tiến Duật.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW - Save Vietnam's Wildlife), bộ lông trắng của cá thể chim này là dấu hiệu của bạch tạng do thiếu sắc tố melanin. Trên thực tế, nhiều loài bìm bịp có kích thước và hình dáng tương đối giống nhau, việc nhận diện chủ yếu dựa vào màu lông và hoa văn. Vì vậy, bìm bịm bạch tạng là cá thể đặc biệt, khó phân biệt với các loài khác.

"Các cá thể bạch tạng thường khó sinh tồn trong môi trường tự nhiên, nên bìm bịp bạch tạng này là hiện tượng hiếm gặp. Khả năng đây là chim nuôi sổng, không thuộc loài bản địa ở Việt Nam", đại diện này nói với Tri Thức - Znews.

Bìm bịp (Centropus sinensis) là loài chim thuộc họ cu cu, đặc biệt nhạy cảm với môi trường sống, phân bố rộng ở Việt Nam và nhiều nước châu Á. Bìm bịp có 2 loài là bìm bịp lớn (Centropus sinensis Stephen) và bìm bịp nhỏ (C.benghalensis Gmelin). Cả 2 loài đều có thân dài, đầu tròn, mỏ nhọn, đuôi dài hơn cánh.

Dù không nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, bìm bịp vẫn thuộc nhóm động vật hoang dã, theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP). Bên cạnh đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã có thể bị xử phạt hành chính.