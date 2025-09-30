Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bờ biển Sầm Sơn tan hoang sau bão

  • Thứ ba, 30/9/2025 14:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mưa to, gió lớn cùng với triều cường dâng cao, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tan hoang sau bão.

Bien Sam Son sau bao anh 1

Sáng 30/9, dọc đường Hồ Xuân Hương, từ vòng xuyến vào khu du lịch FLC chạy thẳng về phía nam biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, hất văng cả đá, bê tông lên bờ.
Bien Sam Son sau bao anh 2

Hệ thống cây xanh như dừa, phi lao bị đánh sập trơ gốc, nằm ngổn ngang.
Bien Sam Son sau bao anh 3

Các công trình cảnh quan như tổ hợp giải trí và dịch vụ du lịch tổng hợp, nhà tắm tráng, ki ốt... bị hư hỏng nặng. Cát và đá văng khắp nơi trên đường phố khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tàu thuyền của ngư dân cũng bị hư hại.
Bien Sam Son sau bao anh 4

UBND phường Sầm Sơn cho biết những ngày qua bão số 10 đổ bộ vào đất liền đúng thời điểm triều cường dâng cao, sóng biển cao 3-4 m, liên tiếp dội mạnh vào bờ khiến toàn bộ khu vực bị tàn phá.

Bien Sam Son sau bao anh 5

Hiện chưa có thống kê thiệt hại chính thức. Các lực lượng chức năng đang được huy động để khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão gây ra.
Bien Sam Son sau bao anh 6

Nhiều người dân xuống đường thu dọn lưới đánh cá.
Bien Sam Son sau bao anh 7

Bên cạnh việc dọn dẹp ngư cụ sau bão, một số người tranh thủ thu dọn những gì còn sót lại.
Bien Sam Son sau bao anh 8

Trên đường phố la liệt thuyền cùng với những thanh tre, luồng.
Bien Sam Son sau bao anh 9

Đường Hồ Xuân Hương ngổn ngang sau bão.
Bien Sam Son sau bao anh 10

Nhiều tổ hợp giải trí và dịch vụ tổng hợp hư hỏng nặng, cát đá vương vãi khắp nơi.
Bien Sam Son sau bao anh 11

Cát phủ một lớp dày trên đường khiến việc đi lại, lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Bien Sam Son sau bao anh 12

Một số người dân xuống đường dọn dẹp sau bão.

10 giờ trước

