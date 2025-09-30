Bờ biển Sầm Sơn tan hoang sau bão

|
Sáng 30/9, dọc đường Hồ Xuân Hương, từ vòng xuyến vào khu du lịch FLC chạy thẳng về phía nam biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, hất văng cả đá, bê tông lên bờ.
|
Hệ thống cây xanh như dừa, phi lao bị đánh sập trơ gốc, nằm ngổn ngang.
|
Các công trình cảnh quan như tổ hợp giải trí và dịch vụ du lịch tổng hợp, nhà tắm tráng, ki ốt... bị hư hỏng nặng. Cát và đá văng khắp nơi trên đường phố khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tàu thuyền của ngư dân cũng bị hư hại.
|
UBND phường Sầm Sơn cho biết những ngày qua bão số 10 đổ bộ vào đất liền đúng thời điểm triều cường dâng cao, sóng biển cao 3-4 m, liên tiếp dội mạnh vào bờ khiến toàn bộ khu vực bị tàn phá.
|
Hiện chưa có thống kê thiệt hại chính thức. Các lực lượng chức năng đang được huy động để khắc phục hậu quả nặng nề do mưa bão gây ra.
|
Nhiều người dân xuống đường thu dọn lưới đánh cá.
|
Bên cạnh việc dọn dẹp ngư cụ sau bão, một số người tranh thủ thu dọn những gì còn sót lại.
|
Trên đường phố la liệt thuyền cùng với những thanh tre, luồng.
|
Đường Hồ Xuân Hương ngổn ngang sau bão.
|
Nhiều tổ hợp giải trí và dịch vụ tổng hợp hư hỏng nặng, cát đá vương vãi khắp nơi.
|
Cát phủ một lớp dày trên đường khiến việc đi lại, lưu thông của người dân gặp khó khăn.
|
Một số người dân xuống đường dọn dẹp sau bão.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.