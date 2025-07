Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả mạo

Sau sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, Công an TP.HCM có 213 đầu mối

Việc tổ chức, sắp xếp lại Công an TP.HCM, Công an cấp xã không chỉ là bước đi mang tính chiến lược về tổ chức mà còn hiện thực hóa cam kết của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an.