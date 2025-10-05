Bộ GD&ĐT dự kiến không phân hạng giảng viên

Dự thảo thông tư mới do Bộ GD&ĐT ban hành dự kiến bỏ chức danh trợ giảng và chấm dứt cách phân hạng giảng viên như hiện tại.

Trợ giảng chỉ là người hỗ trợ giảng dạy, không còn được xếp vào chức danh viên chức. Ảnh: Pexels.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến góp ý.

Khi có hiệu lực, Thông tư này sẽ thay thế một số quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT liên quan tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy đại học công lập.

Bỏ chức danh trợ giảng

Đáng chú ý, dự thảo thông tư mới bỏ chức danh trợ giảng (hạng III, mã V.07.01.23) xuất phát từ dự thảo Luật Giáo dục đại học. Lý giải nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết trợ giảng chỉ là người hỗ trợ giảng dạy, không còn được xếp vào chức danh viên chức giảng dạy.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng chấm dứt cách phân hạng giảng viên (I, II, III) và thống nhất cách gọi 3 chức danh: Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

Với giảng viên chính, dự thảo quy định người đảm nhận vị trí này phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng. Cụ thể, giảng viên cần chủ trì ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

Ngoài ra, giảng viên chính cũng phải chủ trì hoặc tham gia biên soạn tối thiểu một cuốn sách phục vụ đào tạo, đã được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong giảng dạy, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên, đồng thời có mã số chuẩn quốc tế ISBN.

Cùng với đó, giảng viên chính phải là tác giả của ít nhất 3 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học có mã số ISSN.

Giảng viên cao cấp sẽ có tiêu chuẩn khắt khe hơn. Theo dự thảo, giảng viên cao cấp phải chủ trì thực hiện tối thiểu hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc một nhiệm vụ cấp cao hơn đã được nghiệm thu từ mức đạt yêu cầu trở lên.

Họ còn phải hướng dẫn ít nhất hai học viên thạc sĩ bảo vệ thành công hoặc tham gia hướng dẫn chính/phụ ít nhất một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Ngoài ra, giảng viên cao cấp cần chủ trì biên soạn tối thiểu một cuốn sách phục vụ đào tạo có mã số ISBN, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo từ trình độ đại học trở lên, cũng như có ít nhất sáu bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế có mã số ISSN.

Những tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục cũng được phân trách nhiệm trong dự thảo thông tư mới. Ảnh minh họa: Pexels.

Người đứng đầu cũng có trách nhiệm

Ngoài các nhiệm vụ của giảng viên, dự thảo thông tư mới còn yêu cầu giảng viên đại học, giảng viên đại học chính, giảng viên đại học cao cấp thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở giáo dục đại học được phân cấp theo thẩm quyền phân công phù hợp với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học. Căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp, người đứng đầu có quyền bố trí, phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giảng viên theo chức danh nghề nghiệp.

Đồng thời, họ phải xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên; tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương trong việc nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, người học là trung tâm, nhà giáo là động lực quyết định chất lượng. Vì vậy, việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là cơ sở pháp lý để quản lý, phát triển đội ngũ.

Bộ cũng tin rằng chuẩn nghề nghiệp sẽ giúp các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục sử dụng trong tuyển dụng, bố trí, đánh giá, bồi dưỡng giảng viên; đồng thời giúp mỗi giảng viên tự xác định kế hoạch phát triển năng lực, trang bị kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.