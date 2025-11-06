Bộ GD&ĐT hỗ trợ hàng tỷ đồng cho học sinh vùng lũ ở Huế, Đà Nẵng

Trong buổi kiểm tra khắc phục hậu quả, Bộ GD&ĐT hỗ trợ tiền mặt cho thành phố Huế, Đà Nẵng, cùng với đó là hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa trị giá hàng tỷ đồng.

Trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành giáo dục. Ảnh: Lê Quang Nhựt.

Sau đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung vào đầu tháng 11, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên ngành giáo dục thành phố Huế.

Tại đây, đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời kiểm tra việc khắc phục hậu quả sau bão số 12 tại trường Tiểu học Thuỷ Vân (phường Vĩ Dạ), Đại học Huế và thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã trao hỗ trợ số tiền 650 triệu đồng cho ngành giáo dục thành phố Huế, 100 triệu đồng cho trường Tiểu học Thuỷ Vân, 200 triệu đồng cho Đại học Huế, 15 triệu đồng cho gia đình có học sinh thiệt mạng do mưa lũ.

Thông qua đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa của học sinh thành phố Huế bị thiệt hại.

Ngoài hỗ trợ của Bộ GD&DT, thành phố Huế cũng đã trích ngân sách khoảng 50- 60 tỷ đồng nhằm khắc phục thiệt hại trường lớp, cơ sở vật chất, giúp các trường học sớm trở thành hoạt động.

Trao đổi với Bộ GD&ĐT, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết thành phố đã phải hứng chịu 3 đợt lũ liên tiếp. Trong đợt này, toàn thành phố có 3 học sinh tiểu học thiệt mạng. Về phần tài sản, ước tính thiệt hại các vật dụng đếm được là trên 18 tỷ đồng còn thiệt hại sách giáo khoa là hơn 2.600 bộ.

Riêng tại Đại học Huế, nhà trường báo cáo mưa lũ ngập sâu và kéo dài khiến nhiều tài sản, thiết bị, dụng cụ giảng dạy, máy móc, hồ sơ, bàn ghế, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng gần 6 tỷ đồng .

Trước đó, vào ngày 4/11, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với ngành giáo dục Đà Nẵng.

Thông qua buổi làm việc này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao hỗ trợ 750 triệu đồng cho ngành giáo dục Đà Nẵng, cùng với đó là trao 20 triệu đồng thăm hỏi gia đình có giáo viên, học sinh thiệt mạng do bão số 12 và trao tặng học sinh vùng lũ lụt thành phố Đà Nẵng 125.000 bản sách giáo khoa với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng .

Chia sẻ với đoàn công tác của Bộ GDĐT, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, cho biết bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục Đà Nẵng.

Trong đó, thành phố ghi nhận một giáo viên, 2 học sinh thiệt mạng và một học sinh khác bị thương. Tính đến ngày 3/11, các trường học trực thuộc UBND các xã, phường ước tính mức thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng khoảng 12 tỷ đồng . Trong khi đó, các trường học, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT thiệt hại ước tính hơn 2,8 tỷ đồng .

Về việc khắc phục hậu quả, hiện, Sở GD&ĐT TP Huế đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án dọn dẹp, vệ sinh trường lớp theo phương châm “nước rút đến đâu, bùn theo xuống đó” nhằm sớm ổn định điều kiện dạy và học, đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Tính đến ngày 5/11, toàn thành phố đã có 282/569 trường học đón trẻ trở lại lớp, 16 trường tổ chức dạy học trực tuyến, các trường còn lại chưa thể tổ chức dạy học vì còn ngập lụt.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại tại đơn vị; vệ sinh trường, lớp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm kịp thời ổn định công tác dạy và học sớm để trẻ mầm non, học sinh, học viên trở lại trường.

Đối với các trường học trên địa bàn những nơi ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình, cầu cống không an toàn, sở yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra phải có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu vực ngập nước có thể gây nguy hiểm cho nhà giáo, người lao động và sinh viên, học sinh, học viên, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS.