Bộ GD&ĐT nêu lý do chưa thể sắp xếp đại học trực thuộc

Bộ GD&ĐT cho biết chưa thể sắp xếp ngay các đại học trực thuộc do đang trong quá trình hợp nhất hai đề án lớn thành một đề án tổng thể.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết liên quan.

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đơn vị này được giao xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, đồng thời xây dựng đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 03 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT cũng được giao chủ trì xây dựng đề án chuyển các cơ sở đại học đa ngành, đa lĩnh vực về bộ này quản lý.

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 25/9 do Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì với các bộ, ngành có liên quan, Bộ GD&ĐT đang dự thảo phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cụ thể, bộ dự kiến đề xuất hợp nhất nội dung đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về bộ này quản lý vào đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

Việc hợp nhất này nhằm bảo đảm tính tổng thể, thống nhất trong quá trình tinh gọn hệ thống giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc, từ đó hình thành một đề án thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Do đó, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT chưa thể triển khai.

Ngoài ra, theo công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT cho biết cũng vướng mắc khi sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, theo định hướng từ Ban Chỉ đạo của Chính phủ, nhóm này được sắp xếp theo hướng hợp nhất thành trường trung học nghề (tương đương cấp THPT).

Tuy nhiên, mô hình này là khái niệm mới, vẫn đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, do đó chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Bộ đề xuất chỉ thực hiện rà soát, tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã trước. Việc tổ chức lại thành trường trung học nghề hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, cao đẳng sẽ thực hiện sau khi mô hình trung học nghề được Quốc hội thông qua.

Tương tự, đối với việc định hướng mỗi tỉnh, thành phố tối đa có không quá 3 trường dạy nghề, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp.

Bộ đề nghị cần làm rõ đây là giới hạn dành cho các trường công lập; đồng thời đề xuất xem xét đặc thù của các địa phương có quy mô lao động lớn và số lượng cơ sở đào tạo nghề nhiều như TP.HCM (62 trường), Hà Nội (54), Hải Phòng (19), Ninh Bình (28), Phú Thọ (21)...

Bộ cũng nhấn mạnh việc sắp xếp cần thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Đối với hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết đã ban hành công văn hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.