"Bộ pháp thuật" thường được biết đến là một tổ chức hư cấu trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Việt Nam, "bộ pháp thuật" còn được giới trẻ khoác lên một lớp nghĩa khác.

Xuất phát từ cách đọc lái của từ "pháp luật", "bộ pháp thuật", hay "bộ phép thuật", được sử dụng với hàm ý châm biếm, thể hiện sự bất lực hoặc ngán ngẩm trước những tình huống khó hiểu, phi lý.

Cụm từ này thường được dùng để bình luận một sự việc khó lý giải, hay tình huống éo le: "Mong bộ pháp thuật vào cuộc điều tra". Hoặc khi chứng kiến một hành vi gây bất bình trên mạng xã hội, người dùng sẽ bình luận: "Cần nhờ đến bộ pháp thuật can thiệp, có chế tài nghiêm khắc với hành vi này".

Không chỉ "bộ pháp thuật", giới trẻ còn sáng tạo thêm "học viện pháp thuật" dựa trên Học viện Tư pháp, trường đào tạo các chức danh tư pháp tại Việt Nam. Song cần lưu ý rằng "bộ pháp thuật" hay "học viện pháp thuật" đều không có thật.

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.