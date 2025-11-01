Bỏ việc nhà nước, làm giúp việc kiếm 16 triệu đồng/tháng

Theo chồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chị Lê Nga nghỉ việc nhà nước chuyển sang làm giúp việc toàn thời gian. Với chị, đó là cách giữ hạnh phúc gia đình, cũng mang lại thu nhập khá.

Sau nhiều năm làm việc nhà nước ở quê Thanh Hóa, chị Nga chuyển ra Hà Nội và làm giúp việc từ đầu năm nay.

8h sáng mỗi ngày, chị Lê Nga (32 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho ca giúp việc đầu tiên. Công việc bao gồm hút bụi, sắp xếp đồ đạc, lau cầu thang, rửa bát. 11h, chị di chuyển sang nhà thứ hai, 13h30 đến gia đình thứ ba làm các đầu việc tương tự.

Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, chị Nga làm việc từ 8h đến 16h, riêng thứ bảy và chủ nhật, chị chỉ làm cho 2 nhà, dành thời gian còn lại cho gia đình.

Trong ca làm việc, chị Nga tập trung hết công suất, kiểm tra, lau sạch mọi ngóc ngách, đảm bảo mọi thứ gọn gàng. Với chị, công việc được sắp xếp có trình tự giúp giảm bớt áp lực, chủ nhà hài lòng, bản thân đỡ mất sức hơn.

Chị Nga tâm sự mình may mắn gặp các gia đình tử tế, coi giúp việc như người nhà, cung cấp đầy đủ dụng cụ hỗ trợ: máy rửa bát, robot hút bụi, máy sấy. Mức thu nhập 16 triệu đồng/tháng xứng đáng cho công sức và tâm huyết chị dành cho công việc.

“Ai coi thường nghề giúp việc là sai lầm. Thời buổi máy móc hỗ trợ nhiều, chỉ cần làm bằng cái tâm, nghề nào cũng có giá trị”, chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bước ngoặt

Trước đây, chị Nga làm kiểm định ở Thanh Hóa, thu nhập khoảng 9-10 triệu đồng/tháng, không quá vất vả, ổn định và sống thoải mái ở quê. Tuy nhiên, chồng chị Nga làm công việc đặc thù ở Hà Nội, hiếm khi về nhà, việc gia đình một tay chị xoay xở.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con gái chị Nga dần lớn. Mỗi lần gọi video, bé nhìn bố với ánh mắt ngóng chờ, thất vọng khi bố không về. Nhiều hôm, dù đã hứa đưa con đi chơi, chồng chị nhận lệnh gấp từ đơn vị nên đành phải tạm hoãn kế hoạch. Dần dà, khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng lớn, những cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, đôi khi là cãi vã.

Chị Nga làm việc từ 8h đến 16h mỗi ngày trong tuần.

Một đêm, chị Nga nhận tin nhắn từ chồng: “Giá mà em ở gần, anh chỉ cần nhìn thấy con thôi là đủ” khiến chị mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, chị Nga viết đơn xin nghỉ việc. Gia đình và hàng xóm đều bất ngờ vì công việc vốn ổn định và thu nhập khá. Nhưng với chị, đây là lựa chọn đúng đắn nhất vào thời điểm này.

“Bỏ việc lương 10 triệu để được gần chồng, nhiều người bảo liều, nhưng tôi không hối hận”, chị nói.

Đầu năm nay, chị Nga và con gái chuyển ra Hà Nội. Giờ đây, vợ gần chồng, con gần bố, chị cảm nhận rõ ràng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Không thấy lãng phí

Thời gian đầu ra Hà Nội, chị Nga nỗ lực tìm một công việc đúng với chuyên môn nhưng không có kết quả. Vài tháng sau, qua sự giới thiệu của người quen, chị biết đến công việc giúp việc gia đình và quyết định thử sức.

Làm giúp việc, theo chị Nga, cần chăm chỉ và thật thà. Mỗi sáng lau dọn phòng khách, phòng ngủ, cầu thang, bếp ăn, tráng sạch bát đĩa rồi cho vào máy. Làm tập trung, đúng quy trình mới có thể hoàn tất công việc trong thời gian ngắn. Nhờ công nghệ hiện đại, người giúp việc bớt vất vả hơn.

“Nhiều gia đình mà tôi làm việc đều khá giả, sở hữu khối tài sản giá trị. Họ tin tưởng giao cho tôi công việc nhà, vì vậy sự trung thực và cẩn thận là điều bắt buộc”, chị nói.

Nhờ chăm chỉ và làm việc hiệu quả, chị Nga được giới thiệu sang nhiều gia đình khác và nhận được các cơ hội tốt hơn.

Nghề giúp việc cho chị Nga thu nhập khá, vừa được sống thoải mái gần chồng.

Có thời điểm, chị Nga từng chạnh lòng khi nghe mọi người chê, chồng là cảnh sát, vợ làm giúp việc là “chênh lệch đẳng cấp”. Nhưng chị ngẫm lại, cuộc sống không chỉ sống cho bản thân, mà còn vì con cái. Thu nhập từ công việc giúp chị mua những món đồ con thích, có thời gian chăm sóc con, phụ giúp chồng lo kinh tế gia đình.

“Mỗi đồng làm ra đều chính đáng, bằng mồ hôi, công sức và trách nhiệm. Nghề nào cũng đáng trân trọng miễn là chân chính. Sống trung thực và làm việc tử tế, ai cũng có giá trị riêng”, chị khẳng định.

Với thu nhập 16 triệu đồng/tháng, chi phí sinh hoạt, học hành cho con và các khoản khác vẫn cân đối, chị thấy hài lòng.

Chồng chị Nga cũng tự hào về người vợ tự lập và luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Những giá trị đó vượt xa con số tiền lương, khiến chị thêm biết ơn công việc.

“Tôi không cảm thấy hối hận hay lãng phí chuyên môn vì làm việc này. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đáng được trân trọng”, chị bày tỏ.