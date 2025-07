BS Trương Hữu Khanh: ‘Phát hiện thiếu vi chất là đã trễ để phòng ngừa’

Bộ Y tế thu hồi 2 loại kem chống nắng giả, SPF thấp hơn 70%

0

Theo kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, chỉ số SPF của hai sản phẩm kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream đạt dưới 70% so với mức công bố trên bao bì.