Điều gì xảy ra khi cho trẻ sơ sinh uống nước?

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên uống nước lọc vì chức năng thận giai đoạn này vẫn chưa hoàn thiện không thể xử lý nước, dễ gây ngộ độc.

Không nên cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi uống nước vì có thể khiến bé bị ngộ độc nước. Ảnh: WebMD.

Mọi người đều biết rằng trẻ sơ sinh trong giai đoạn 6 tháng đầu chủ yếu là bú sữa mẹ hoặc sữa công thức. Trong thời gian này, bé nhận được đủ dinh dưỡng và lượng nước cần thiết từ sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Trẻ sơ sinh được khuyến cáo không nên uống nước cho đến khi được 6 tháng tuổi. Khi bé được khoảng 6 tháng tuổi, cha mẹ có thể cho con uống từng ngụm nước.

Tại sao trẻ dưới 6 tháng tuổi không thể uống nước?

Theo BabyCenter, thận của trẻ sơ sinh, cơ quan quan trọng lọc máu và xử lý nước trong cơ thể, vẫn chưa hoàn thiện. Uống nước lọc có thể làm mất cân bằng điện giải, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như co giật.

Ngoài ra, uống nước lọc có thể làm đầy bụng trẻ, khiến trẻ quá no, chán uống sữa. Tuyệt đối không cho trẻ uống nước để thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức, vì sữa mới chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho trẻ. Nước có thể cản trở khả năng hấp thụ dinh dưỡng của bé từ sữa mẹ, khiến trẻ chậm tăng cân và còi cọc.

Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, trẻ sơ sinh uống quá nhiều nước có thể bị ngộ độc nước, gây co giật, hôn mê và tổn thương não. Ngộ độc nước xảy ra khi lượng nước quá nhiều làm loãng nồng độ natri trong cơ thể, làm mất cân bằng điện giải và khiến các mô và cơ quan bên trong bị sưng lên.

Tiến sĩ Liz Donner, bác sĩ nhi khoa và là thành viên của ban cố vấn BabyCenter, khuyến cáo các triệu chứng ngộ độc nước ở trẻ có thể bao gồm lú lẫn, mờ mắt, nôn mửa, thay đổi nhịp thở, mệt mỏi và khó tập trung.

Thời điểm trẻ được uống nước

Khi bé ăn thức ăn đặc vào khoảng 6 tháng tuổi, cha mẹ cũng có thể bắt đầu cho bé uống từng ngụm nước từ cốc hoặc ống hút để luyện tập. Tuy nhiên, không nên cho bé uống quá 240 ml mỗi ngày vì cơ thể bé chưa thích nghi, có thể bị đau bụng và chán ăn.

Hãy tập trung cung cấp chất lỏng dưới dạng sữa mẹ hoặc sữa công thức. Bé cũng sẽ tự nhiên được cung cấp nước bằng cách ăn trái cây và rau củ. Cha mẹ không cần phải lo lắng về việc đảm bảo bé uống một lượng nước cụ thể mỗi ngày.

Sau sinh nhật đầu tiên, trẻ có thể sử dụng một cốc nước có vòi để uống trong bữa ăn và bất cứ khi nào bé khát.

Các chuyên gia khuyên cha mẹ nên cho trẻ mới biết đi uống ít nhất 950 ml chất lỏng mỗi ngày, nhưng trẻ chỉ cần uống tối đa 470-590 ml sữa bò (uống nhiều hơn có thể gây thiếu máu hoặc táo bón). Phần còn lại có thể đến từ nước lọc và trái cây, rau củ mà trẻ ăn, cũng như sữa mẹ nếu trẻ vẫn đang bú mẹ.