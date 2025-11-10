Bữa ăn 'không giống ai' của Ronaldo

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi chia sẻ bữa ăn gồm chuối và cá, dường như chuẩn bị xay thành sinh tố. Đây là chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao.

Cristiano Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh bữa ăn gồm chuối cắt khoanh và cá nhỏ, kèm chú thích: "Staying healthy" (Tạm dịch: Giữ sức khỏe).

Hình ảnh gây tranh cãi khi nhiều người dùng mạng cảm thấy bữa ăn "khó tin", nhưng số khác cho hay đây là lựa chọn dinh dưỡng hợp lý cho một vận động viên luyện tập cường độ cao như Ronaldo.

Bữa ăn Ronaldo đăng tải lên tài khoản cá nhân. Ảnh: @cristiano.

Theo đó, chuối cung cấp carbohydrate tự nhiên giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng, giàu kali, magie và vitamin B6 hỗ trợ giảm chuột rút cơ và duy trì chức năng thần kinh.

Cá nhỏ, có thể là cá cơm hoặc cá trích non, cung cấp protein nạc, omega-3, vitamin D và canxi nếu ăn cả xương. Nhóm thực phẩm này giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, phục hồi cơ bắp sau luyện tập và duy trì khối lượng cơ nạc.

Đây không phải lần đầu Ronaldo chia sẻ bữa ăn "không giống ai" lên mạng xã hội. Hồi tháng 8, anh đăng tải bữa ăn healthy tương tự gồm cá nguyên con, đậu sốt và chuối cắt lát. Đây là kiểu kết hợp giàu đạm (cá), chất xơ và tinh bột (đậu), cùng vitamin, khoáng chất từ chuối.

Cầu thủ Cristiano Ronaldo hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Theo The Mirror, siêu sao người Bồ Đào Nha tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để luôn duy trì hiệu suất cao nhất. Nam cầu thủ có chuyên gia dinh dưỡng riêng giúp anh đạt được thành phần cơ thể tối ưu.

Chế độ ăn của Ronaldo tập trung vào các thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng, nhất là protein, chất béo lành mạnh và hỗn hợp carbohydrate. Anh ăn 6 bữa mỗi ngày, thường ăn cách nhau khoảng 3-4 tiếng, đảm bảo cơ thể luôn có "nhiên liệu" để hoạt động.

Anh bắt đầu bữa sáng với giăm bông, phô mai và sữa chua. Khi cảm thấy đói, anh ăn nhẹ bằng bánh mì nướng bơ. Anh thường ăn 2 bữa trưa và 2 bữa tối để nạp năng lượng cho thời gian còn lại của ngày.

Bữa trưa đầu tiên gồm thịt gà và salad, bữa thứ 2 anh ăn cá, trứng và ô liu. Vào buổi tối, anh thường ăn cá ngừ hoặc cá tuyết om và một số loại thịt.

Đối với một người bình thường, lượng thức ăn đó sẽ là quá mức cần thiết. Tuy nhiên, là một cầu thủ có cường độ vận động cao, Ronaldo cần nhiều protein để bổ sung năng lượng. Bên cạnh tập luyện trên sân, anh còn đặc biệt ưa thích pilates và bơi lội.

Một bữa ăn gồm cá, chuối, đậu của nam cầu thủ. Ảnh: @cristiano.

Ronaldo đặc biệt yêu thích các loại cá như cá kiếm, cá vược và cá tráp. Món ưa thích của anh là hỗn hợp cá tuyết, hành, khoai tây thái mỏng và trứng khuấy. Anh cũng bổ sung nhiều trái cây, protein nạc, salad tươi và tuyệt đối tránh đồ đông lạnh, đồ ăn nhiều đường.

"Ăn uống đều đặn rất quan trọng. Nếu luyện tập thường xuyên, bạn cần duy trì năng lượng cao để cơ thể hoạt động tốt. Tôi đôi khi ăn đến 6 bữa nhỏ mỗi ngày để đảm bảo đủ năng lượng cho từng buổi tập đạt hiệu quả tối đa", Ronaldo nói.

Nam cầu thủ có thói quen duy trì kỷ luật của bản thân ngay cả khi tham dự tiệc tùng với đồng đội. Cựu hậu vệ Patrice Evra của Manchester United từng chia sẻ một kỷ niệm về việc được mời đến nhà Ronaldo ăn trưa. Evra mong đợi một bữa ăn thịnh soạn nhưng lại chỉ được phục vụ salad, ức gà và nước lọc.

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn là trường hợp khác biệt. Bắp đùi và cơ chân của CR7 trông vẫn rất săn chắc. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym kết hợp với chế độ ăn khoa học.