Bùng nổ lễ chào đón năm học mới tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Hàng nghìn tân sinh viên tham dự lễ chào đón năm học 2025-2026 tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và cùng tham gia chuỗi sự kiện bùng nổ với loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Lê Trác Kỳ, tân thủ khoa đại diện sinh viên khóa 25, phát biểu, bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm học tập, rèn luyện tại HIU.

Sáng 4/10, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ chào đón năm học 2025-2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự. Sự kiện không chỉ ghi dấu khởi đầu năm học mới, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, nhân văn và năng động của nhà trường.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, bệnh viện và cơ sở liên kết đào tạo như: Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai…

Khai giảng trong không khí quốc tế, nhân văn

Với chủ đề "Lead Your Way - Lead Your Future", lễ khai giảng năm nay được tổ chức trang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, truyền cảm hứng.

PGS.TS Lê Khắc Cường phát biểu chào mừng, gửi gắm thông điệp “Lead Your Way - Lead Your Future” đến thế hệ sinh viên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh vai trò của mô hình giáo dục nhân văn, quốc tế hóa trong việc định hướng tương lai cho sinh viên.

“HIU đang kiên định theo đuổi mô hình giáo dục quốc tế hóa, đa văn hóa và nhân văn, nơi sinh viên được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội", PGS.TS Lê Khắc Cường nhấn mạnh.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc duyên dáng giao lưu, mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho sinh viên HIU.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng tập thể lớp, sinh viên xuất sắc năm học 2024-2025. Hàng trăm, sinh viên đã được vinh danh vì những nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Trong đó, 379 sinh viên đạt loại xuất sắc, 833 sinh viên đạt loại giỏi, 483 sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc và 45 sinh viên được tuyên dương vì đóng góp tích cực cho phong trào sinh viên.

Tân thủ khoa Lê Trác Kỳ, sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt xúc động chia sẻ: “Khi chọn ngành này, em đã tự nhủ rằng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là một vinh dự lớn, nhưng điều đặc biệt hơn cả là được trở thành sinh viên HIU - ngôi trường đa ngành, đa văn hóa, nơi mỗi người đều mang một màu sắc riêng trong bức tranh thanh xuân đầy cảm hứng".

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại buổi lễ là nghi thức trao Cờ truyền thống cho 11 tân thủ khoa đại diện các khoa, viện.

Lá cờ biểu trưng cho tinh thần "Tự hào - Tiếp nối - Vươn xa" được thế hệ trước trang trọng trao lại cho tân sinh viên, thể hiện sự kế thừa và phát triển liên tục trong cộng đồng sinh viên HIU.

Nhiều sinh viên lần đầu tham dự khai giảng đại học bày tỏ sự xúc động trước không khí trang nghiêm và nghi thức thiêng liêng này.

Trải nghiệm, kết nối và bùng nổ cảm xúc

Sau phần lễ là chuỗi hoạt động ngày hội, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật của sinh viên các khoa và câu lạc bộ. Không gian khuôn viên HIU trở thành nơi kết nối sinh viên đa ngành, đa văn hóa qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi và trình diễn ngẫu hứng.

Á hậu Kiều Loan, tân sinh viên Y khoa HIU, xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, lan tỏa hình ảnh sinh viên HIU năng động và tự tin.

Đặc biệt, đêm nhạc hội HIU Concert 2025 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên hòa nhịp trong những ca khúc sôi động.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu khuấy động khán giả bằng bản hit Kho Báu cùng phong cách phóng khoáng; diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc mang đến sự duyên dáng, gần gũi. Đặc biệt, Á hậu Kiều Loan (Lona) - nay là tân sinh viên Y khoa HIU - xuất hiện như một nghệ sĩ đa tài, tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc, chương trình còn mang đậm ý nghĩa nhân văn. Ban tổ chức và sinh viên đã cùng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Sự kiện lễ chào đón năm học 2025-2026 tại HIU đã khép lại trong không khí hân hoan, đánh dấu một năm học mới khởi đầu đầy cảm hứng và trách nhiệm. Với thông điệp “dẫn lối tương lai”, nhà trường thể hiện rõ định hướng đào tạo gắn kết giữa học thuật - ứng dụng - cộng đồng, hướng tới phát triển toàn diện cho sinh viên.