'Búp bê sống' Brazil qua đời ở tuổi 31

Thông tin Barbara Jankavski, influencer đình đám tại Brazil, được phát hiện tử vong bất thường khiến người theo dõi ngỡ ngàng.

Barbara Jankavski được phát hiện tử vong hôm 2/11.

Tờ CNN Brazil đưa tin Barbara Jankavski (31 tuổi), influencer nổi danh mạng xã hội Brazil với biệt danh "búp bê sống", được phát hiện tử vong vào ngày 2/11 trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, trên mặt có vết thương.

Theo thông tin ban đầu, Renato Campos Pinto de Vitto (51 tuổi, luật sư) khai với cảnh sát rằng ông đã thuê Jankavski phục vụ vào ngày cô qua đời. Cả hai được cho là đều sử dụng chất kích thích tại nhà.

Renato khai rằng thấy cô gái ngừng cử động sau khi ngủ thiếp đi. Ông đã cố gắng hồi sức cho cô trong khoảng 9 phút trước khi đội cấp cứu đến nơi.

Jankavski là ngôi sao mạng xã hội với hơn 400.000 người theo dõi trên các nền tảng TikTok, Instagram và Facebook. Cô nổi tiếng khi công khai tiết lộ đã phẫu thuật thẩm mỹ 27 lần để theo đuổi vẻ đẹp siêu thực, biến mình thành "búp bê Barbie".

Jankavski thẩm mỹ hàng chục lần để theo đuổi vẻ đẹp siêu thực.

Các thủ thuật cô từng thực hiện bao gồm nhiều lần phẫu thuật mũi, nâng ngực và mông, hút mỡ ở cổ, bụng và chân, và nâng lông mày. Tổng chi phí cô dành cho trùng tu nhan sắc ước tính là 56.000 USD .

Trên trang cá nhân, hot girl Brazil thường xuyên cập nhật những hình ảnh và video ghi lại chi tiết quá trình dao kéo. Lần gần nhất, cô chia sẻ về ca căng da mặt vào tháng 6. Jankavski không ngại để lộ khuôn mặt vẫn còn sưng và bầm tím trước hàng nghìn người theo dõi.

Cái chết của Jankavski nhanh chóng thành chủ đề bàn luận tại Brazil. Chính quyền đã ghi nhận vụ việc và ra lệnh khám nghiệm tử thi, xét nghiệm độc chất để xác định nguyên nhân tử vong. Vẫn chưa có cuộc bắt giữ nào được thực hiện.