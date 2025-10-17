BV Bà Rịa lên tiếng về trường hợp nam sinh tử vong xôn xao dư luận

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ vụ việc nam sinh bị tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhưng bị "chậm trễ trong cấp cứu" khiến dư luận bức xúc.

Ngày 17/10, bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM), đã thông tin vụ việc liên quan nam bệnh nhân tử vong tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa, được nhiều trang mạng đăng tải nhiều ngày qua.

Vào lúc 18h30 ngày 12/10, khoa Cấp cứu, BV Đa khoa Bà Rịa, tiếp nhận một bệnh nhân nam chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng bệnh kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn. Đến 21h55 cùng ngày, người bệnh được chuyển lên khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc.

Đến 5h ngày 13/10, các bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu, mạch cảnh không bắt được, đồng tử 2 bên 6 mm không phản xạ ánh sáng. Người bệnh được kết luận tử vong, bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định (do không có thân nhân).

Đến ngày 15/10, bệnh viện nhận được thông tin trang Facebook có tên "Thanh Xuân" đã đăng tải các thông tin liên quan sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn với các khoa, phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Qua kiểm tra, bệnh viện nhận thấy các thông tin đăng tải trên trang Facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng: Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Phường Tam Long, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Bác sĩ Dương Thanh cũng thông tin thêm bệnh viện đang thực hiện họp hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong, rà soát các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM. Khi có kết luận, bệnh viện sẽ có báo cáo chi tiết gửi Sở Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mong muốn các cơ quan báo chí, người dân và cộng đồng mạng tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ vụ việc nam sinh bị tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhưng bị "chậm trễ trong cấp cứu" khiến dư luận bức xúc.

Theo gia đình nạn nhân, chiều 12/10, em Đ.Đ.Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học tại TP.HCM), trên đường từ nhà trở lại trung tâm thành phố để học thì xảy ra tai nạn tại khu phố La Vân, xã Ngãi Giao.

Nạn nhân được người dân đưa vào Trung tâm Y tế Châu Đức sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Tuy nhiên, gia đình cho rằng khi đến bệnh viện, em T. không được cấp cứu ngay mà phải chờ người nhà đến làm thủ tục xác định thông tin bệnh nhân. Thời điểm này, nạn nhân không có người thân đi cùng.

Đến sáng 13/10, em T. tử vong và được đưa về gia đình lo hậu sự. Gia đình bức xúc, cho rằng sự tắc trách, chậm cấp cứu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh, đồng thời yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Liên quan vụ việc, ngày 17/10, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và điều trị người bệnh.

Sở Y tế cũng chỉ đạo Giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo kết quả trước ngày 24/10.