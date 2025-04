BYD khởi công nhà máy ôtô điện ở Campuchia

Nhà máy BYD ở Campuchia sẽ lắp ráp ôtô điện từ linh kiện, phụ tùng nhập khẩu với công suất dự kiến 10.000 xe/năm.

Theo CnEVPost, BYD vừa cho khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ôtô điện tại Campuchia. Nguồn tin từ China News Service cho hay lễ khởi công được BYD tổ chức vào ngày 28/4 tại Đặc khu kinh tế Sihanoukville (Campuchia).

Cơ sở sản xuất của BYD cũng sẽ trở thành nhà máy ôtô năng lượng mới đầu tiên đặt tại Campuchia. Nhà máy BYD ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ có tổng diện tích 12 ha, với số vốn đầu tư được báo cáo ở mức 32 triệu USD .

Giai đoạn đầu tiên của nhà máy sẽ tập trung vào xe thuần điện chạy pin (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), dự kiến hoạt động vào quý IV năm nay. Theo China News Service, công suất dự kiến của nhà máy là khoảng 10.000 xe/năm.

Thông tin từ The Phnom Penh Post cho biết nhà máy BYD sẽ là cơ sở CKD - tức lắp ráp xe từ linh kiện, phụ tùng nhập khẩu. Hoạt động xây dựng nhà máy dự kiến hoàn thành trong tháng 10, với sản phẩm đầu tiên dự kiến xuất xưởng khoảng đầu tháng 11.

Theo CnEVPost, quy mô thị trường ôtô điện tại Campuchia vẫn còn tương đối nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng. Trong năm ngoái, khách hàng Campuchia đã mua tổng cộng 2.253 xe điện, tăng đến 620% so với doanh số 313 xe ghi nhận hồi năm 2023, theo số liệu do The Phnom Penh Post cung cấp.

Nhóm thương hiệu xe điện phổ biến nhất tại Campuchia vào lúc này gồm BYD, Toyota và Tesla. Trước đó, BYD xâm nhập thị trường Campuchia và mở đại lý đầu tiên ở Phnom Penh hồi năm 2020.

Vào tháng 7/2024, BYD cũng đã khai trương nhà máy đầu tiên của mình tại Đông Nam Á. Cơ sở sản xuất của BYD ở Thái Lan cũng là nơi hãng xe Trung Quốc đánh dấu cột mốc xuất xưởng mẫu xe năng lượng mới thứ 8 triệu.

BYD cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Indonesia với số vốn đầu tư 1 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.