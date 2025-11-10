BYD M9 ra mắt Việt Nam - MPV hybrid cắm sạc khởi điểm gần 2 tỷ đồng

|
BYD M9 vừa trở thành mẫu xe mới nhất gia nhập danh mục sản phẩm xe xanh của thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. BYD M9 định vị trong phân khúc MPV cỡ lớn, trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc.
Các kích thước dài x rộng x cao của BYD M9 lần lượt 5.145 x 1.970 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm.
Cận cảnh bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch trên BYD M9.
Phần đầu xe BYD M9 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face. Lưới tản nhiệt cỡ lớn được hãng xe mô tả là sự mô phỏng lớp giáp cổ xưa. Cụm đèn chiếu sáng chính của xe sử dụng công nghệ LED.
Thân xe BYD M9 có nhiều đường gân nổi. Mẫu MPV cỡ lớn trang bị cửa trượt điện, có công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng.
Ở đuôi xe, BYD M9 trang bị cụm đèn hậu 3D họa tiết đan dây may mắn. Cửa hậu cũng có tính năng mở cảm ứng ánh sáng cùng tính năng ghi nhớ vị trí chiều cao khi mở.
Khoang lái BYD M9 lấy bảng điều khiển trung tâm làm "trục chính". Màn hình giải trí 15,9 inch hỗ trợ điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, nhận diện đa vùng, cho phép chỉnh điều hòa, ghế ngồi, hệ thống giải trí và đóng mở cửa. Các chi tiết ốp kim loại trên táp-lô được thiết kế mô phỏng mái đình.
Bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, thiết kế công thái học, tích hợp làm mát, massage đa điểm. Hàng ghế thứ hai gồm 2 ghế loại cơ trưởng, chỉnh điện 4 hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt, massage 10 điểm.
Tủ lạnh và bàn gấp là những tiện nghi dành cho hành khách ở hàng ghế thứ hai.
Trục cơ sở hơn 3 m giúp tất cả hàng ghế BYD M9 có khoảng để chân rộng rãi. Dung tích chở hàng có thể tăng lên tối đa hơn 2.000 lít khi gập ghế.
Đế sạc không dây, cửa mở bằng nút bấm hay hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 là những trang bị đáng chú ý trên BYD M9.
Mẫu MPV cỡ lớn được BYD trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, gồm động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L kết hợp motor điện. Xe có thể leo dốc nghiêng 30 độ, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây, tốc độ tối đa 180 km/h.
Gói pin Balde cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 95 km hoặc 170 km tùy phiên bản, công bố theo chu trình NEDC. Công nghệ sạc nhanh giúp BYD M9 nạp lại 15-100% dung lượng pin trong chưa đến 60 phút.
Tổng quãng đường di chuyển kết hợp của BYD M9 lên đến 1.000 km, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trung bình 5,6 lít/100 km.
BYD M9 được trang bị tổng cộng 7 túi khí, gói trợ lái nâng cao ADAS vận hành bởi 5 radar và một camera với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông...
BYD M9 ra mắt thị trường Việt với 2 phiên bản, giá bán 1,999 tỷ đồng ở bản Advanced và 2,388 tỷ đồng cho bản Premium. Các đối thủ của BYD M9 trong phân khúc MPV cỡ lớn gồm Volkswagen Viloran (từ 2,088 tỷ đồng), GAC M8 (từ 1,699 tỷ đồng) hay Toyota Alphard (từ 4,51 tỷ đồng).
