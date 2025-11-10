BYD M9 ra mắt Việt Nam - MPV hybrid cắm sạc khởi điểm gần 2 tỷ đồng

BYD M9 ra mắt thị trường Việt với 2 phiên bản, giá bán 1,999 tỷ đồng ở bản Advanced và 2,388 tỷ đồng cho bản Premium. Các đối thủ của BYD M9 trong phân khúc MPV cỡ lớn gồm Volkswagen Viloran (từ 2,088 tỷ đồng ), GAC M8 (từ 1,699 tỷ đồng ) hay Toyota Alphard (từ 4,51 tỷ đồng ).