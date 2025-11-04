BYD là 'mối đe dọa lớn' tại Nhật Bản?

Việc BYD tham gia thị trường kei-car tại Nhật Bản bằng BYD Racco khiến Chủ tịch Suzuki có phần dè chừng.

Theo Car News China, động thái ra mắt kei-car BYD Racco tại thị trường Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo ngành công nghiệp ôtô đất nước mặt trời mọc.

Chủ tịch Suzuki Toshihiro Suzuki đã mô tả BYD như một “mối đe dọa lớn” khi sự cạnh tranh trên thị trường ôtô nhỏ gọn tại Nhật Bản ngày càng trở nên gay gắt.

Người đứng đầu Suzuki Motor thừa nhận sự gia nhập của BYD là bước tiến quan trọng của mảng kei-car tại Nhật Bản.

“Có rất nhiều tiêu chuẩn xe nhỏ trên khắp thế giới và BYD đã chọn kei-car của Nhật Bản. Tôi rất vui mừng vì điều này”, ông Toshihiro Suzuki chia sẻ, cho rằng cuộc cạnh tranh mới đang bắt đầu, đồng thời kỳ vọng hai bên có thể học hỏi lẫn nhau và cùng tiến lên.

Vị này thừa nhận BYD là một mối đe dọa đáng kể, lưu ý rằng khách hàng Nhật Bản đang ngày càng cởi mở hơn với hàng hóa Trung Quốc.

BYD Racco ra mắt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Phong Vân.

Trước phản ứng này, ông Liu Xueliang, Tổng giám đốc BYD châu Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh chiến lược của BYD tại Nhật Bản không tập trung vào cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nội địa.

“Mục tiêu của BYD là mang đến cho khách hàng Nhật Bản nhiều lựa chọn hơn, từ đó họ có thể tự do quyết định mẫu xe hay thương hiệu mà mình yêu thích”, ông Liu Xueliang chia sẻ.

BYD đã hiện diện tại Nhật Bản trong 2 thập kỷ nhưng chỉ chính thức đặt chân vào thị trường ôtô du lịch nước này hồi tháng 7/2022.

Kể từ thời điểm đó, BYD đã ra mắt loạt xe thuần điện như Atto 3, Dolphin, Seal cùng với Sealion 7. Tính đến hết tháng 10 năm nay, doanh số tích lũy của BYD tại đất nước mặt trời mọc đạt 7.123 xe.

Ông Liu Xueliang cho biết doanh số của BYD tại Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt qua thành tích bán hàng cùng kỳ năm ngoái. Người đứng đầu BYD châu Á Thái Bình Dương lưu ý quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của hãng tại Nhật Bản sẽ không diễn ra quá nhanh chóng.

BYD Racco tham gia thị trường kei-car tại Nhật Bản. Ảnh: Phong Vân.

Tại Nhật Bản, kei-car được định nghĩa là những mẫu xe trang bị động cơ dưới 600 cc với kích thước nhỏ gọn. Kei-car hiện nắm giữ khoảng 40% thị phần ôtô mới tại Nhật Bản, doanh số thường niên xấp xỉ 18 tỷ USD .

Tính đến thời điểm này của năm 2025, Honda N-Box đang là kei-car bán chạy nhất đất nước mặt trời mọc. Những cái tên đứng sau trên bảng thống kê doanh số kei-car gồm Suzuki Spacia, Daihatsu Move, Daihatsu Tanto và Suzuki Hustler.