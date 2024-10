Các vấn đề có thể gặp khi ngừng quan hệ tình dục

Cuộc sống, công việc bận rộn có thể khiến đời sống tình dục bị ngưng trệ. Ở một số trường hợp, ngừng "yêu" quá lâu có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe tinh thần, huyết áp hay bệnh tim.

Ngừng "yêu" trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khó ngờ cho cả 2 giới. Ảnh minh họa: Medium.

Hoạt động tình dục thường xuyên được biết là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch. Vì vậy, ở một số trường hợp, ngừng "yêu" có thể tác động đến sức khỏe theo nhiều cách.

Dưới đây là những tình trạng bệnh lý tiềm ẩn có thể dễ xảy ra hơn khi bạn ngừng quan hệ tình dục.

Huyết áp cao

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong khi các yếu tố nguy cơ chính gây ra huyết áp cao bao gồm béo phì, tiểu đường, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh, uống rượu quá mức và hút thuốc, việc ngưng quan hệ tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp.

Nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Journal of Health and Social Behavior cho thấy tình dục có thể mang lại lợi ích cho phụ nữ về mặt điều hòa huyết áp, có thể là do ảnh hưởng của khoái cảm tình dục và sự thỏa mãn về mặt cảm xúc.

Mất ngủ

Theo Health Digest, bạn đang phải vật lộn với tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ hoặc sương mù não vào ban ngày hay khó ngủ vào ban đêm? Mặc dù có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vấn đề về giấc ngủ, thiếu quan hệ tình dục cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Theo đánh giá năm 2021 trên tạp chí Sexual Health, niềm hạnh phúc sau khi quan hệ tình dục, hay cụ thể hơn là niềm hạnh phúc sau khi đạt cực khoái, có thể là lý do tình dục có thể giải quyết các vấn đề về giấc ngủ. Cực khoái có thể giúp thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng bằng cách giảm mức cortisol, tất cả đều góp phần mang lại giấc ngủ chất lượng cao.

Kết quả tương tự cũng được phát hiện trong nghiên cứu năm 2019 trên Frontiers in Public Health, cả nam và nữ đều cho biết chất lượng giấc ngủ được cải thiện sau khi đạt cực khoái, bất kể đó là qua quan hệ tình dục trực tiếp hay thủ dâm.

Tình dục có thể góp phần tích cực trong việc giải quyết vấn đề khó ngủ, mất ngủ vào ban đêm. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh tim mạch

Theo nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Journal of Health and Social Behavior, tình dục có thể đóng vai trò như yếu tố bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các dấu hiệu viêm có thể góp phần gây ra bệnh tim, cụ thể là protein phản ứng C (CRP).

Nghiên cứu giải thích mức CRP cao là yếu tố dự báo mạnh mẽ về bệnh tim. Ở nam giới, quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp giảm mức CRP.

Ngoài ra, theo Cleveland Clinic, hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn và giảm lượng mỡ nội tạng (loại có nhiều khả năng làm tăng tình trạng viêm và dẫn đến bệnh tim). Trong khi đó, nghiên cứu năm 2012 trên tạp chí Circulation, cho thấy tình dục được coi là hình thức hoạt động thể chất ở mức độ nhẹ đến trung bình, tương tự bài tập thể dục nhịp điệu nhẹ, mang lại lợi ích cho cả nam và nữ.

Nam giới có nguy cơ cao bị rối loạn cương dương khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Rối loạn cương dương (ED)

Ngừng "yêu" trong thời gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến khả năng cương cứng ít hơn. Nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (TP Vũ Hán, Trung Quốc) cho thấy nam giới quan hệ tình dục 2 lần/tuần có nguy cơ mắc ED thấp hơn 63%.

Theo đánh giá hồi năm 2018 được công bố trên tạp chí Sexual Health, bên cạnh việc tăng cường lưu lượng máu, hoạt động tình dục còn thúc đẩy chức năng cương dương bình thường. Do đó, "yêu" thường xuyên có thể giúp duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đến dương vật, giảm nguy cơ mắc chứng ED.

Trầm cảm

Đánh giá năm 2021 được công bố trên International Journal of Sexual Health cho biết tình dục có liên quan chặt chẽ đến việc cải thiện tâm trạng do giải phóng nhiều hormone khi hưng phấn và đạt cực khoái, bao gồm cả oxytocin, có tác dụng chống trầm cảm, giảm căng thẳng và lo âu.

Một bài báo năm 2022 đăng trên Preventive Cardiology cũng cho hay quan hệ tình dục một lần /tuần hoặc nhiều hơn có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và giảm nguy cơ trầm cảm.