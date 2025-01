Cách bảo quản giò chả an toàn ngày Tết

Các loại giò chả là món đặc trưng trong mâm cỗ Tết của người Việt khắp 3 miền. Giò chả được làm từ nhiều loại nguyên liệu nhưng thường không để lâu được.

Tham khảo một số cách bảo quản giò chả tươi ngon và an toàn cho sức khỏe trong những ngày Tết.

Cách bảo quản giò chả an toàn

Các loại giò lụa, giò bò, chả mỡ, chả quế... nếu bảo quản đúng cách sẽ giữ được khoảng 2-4 ngày. Nên treo hoặc cất nơi thoáng gió nếu nhiệt độ dưới 25 độ C trong điều kiện thời tiết khô ráo. Nếu trời ấm hoặc ở miền Trung, miền Nam trời nắng nóng thì không nên để giò chả ở nhiệt độ phòng quá 2 ngày. Nhiệt độ phòng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, làm hỏng giò chả.

Nếu cất giò chả trong ngăn mát tủ lạnh sẽ được khoảng 4-5 ngày đến 1 tuần. Để ngăn ngừa các loại vi khuẩn từ thực phẩm tươi sống xâm nhập thì nên cho giò lụa vào một ngăn riêng, cách xa đồ ăn tươi sống.

Bọc kín giò chả bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín cất trong ngăn mát tủ lạnh, nhiệt độ lý tưởng là từ 2-5 độ C. Trước khi ăn, nên lấy giò chả ra ngoài khoảng 30 phút để đạt đến nhiệt độ phòng.

Nếu bảo quản giò chả trong ngăn đá tủ lạnh thì thời gian bảo quản từ 10-15 ngày. Khi cần sử dụng, lấy giò chả ra ngăn mát để rã đông từ từ. Không nên rã đông giò chả bằng lò vi sóng. Việc làm này có thể làm cho giò chả bị chín không đều và mất đi độ ngon.

Lưu ý khi bảo quản, tránh để giò chả tiếp xúc trực tiếp với không khí sẽ làm cho giò chả bị khô và mất đi hương vị. Với cây giò lớn, nên cắt thành từng khoanh vừa đủ cho 1 bữa. Bọc kín bằng lá chuối sạch, nylon, màng bọc thực phẩm, túi zip và bảo quản trong ngăn mát. Mỗi lần ăn chỉ cần lấy ra 1 khoanh, không nên để nguyên cả cây để tránh mở ra nhiều lần dễ bị nhiễm khuẩn. Không nên để giò chả tại các vị trí gần sát cửa tủ lạnh, vì nơi này thường có mức nhiệt độ không ổn định dễ làm hỏng giò chả.

Giò chả là món ăn truyền thống quen thuộc trong dịp Tết.

Có nên hút chân không giò chả để bảo quản?

Hiện nay nhiều người thường sử dụng phương pháp hút chân không giò chả để bảo quản. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây không phải là cách bảo quản giò chả đúng và chỉ nên áp dụng đối với từng loại.

Vì hầu hết loại giò chả hiện nay trên thị trường đa phần có hình thức sản xuất hộ gia đình. Tại các cơ sở sản xuất thực phẩm mô hình hộ gia đình nhỏ lẻ chỉ có thể sử dụng kỹ thuật diệt khuẩn gây mốc thông thường. Trong khi đó, nhiều loại vi khuẩn phải cần ở nhiệt độ hơn 100 độ C mới bị tiêu diệt, ví dụ vi khuẩn Clostridium Botulinum gây ngộ độc thực phẩm nặng.

Để diệt được vi khuẩn Clostridium Botulinum, phải cần nhiệt độ lên tới 115 độ C - 125 độ C với thời gian trên 15 - 20 phút. Tuy nhiên việc luộc giò thường chỉ đạt tới 100 độ C. Ở 100 độ C, chỉ có thể diệt được các loại vi khuẩn nấm mốc, nấm men, vi khuẩn gây bệnh lỵ, tiêu chảy... Vì vậy, giò chỉ được luộc chín ở nhiệt độ 100 độ C và sau đó hút chân không sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn Clostridium Botulinum phát triển và có thể gây ngộ độc khi ăn phải.

Vi khuẩn Clostridium Botulinum là loại vi khuẩn kỵ khí, tức là chúng phát triển tốt trong môi trường không có oxy. Hút chân không tạo ra môi trường gần như không có oxy, điều này sẽ tạo điều kiện cho loại vi khuẩn này phát triển. Tuy nhiên, việc vi khuẩn này có phát triển hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiệt độ, độ pH, thời gian bảo quản và chất lượng thực phẩm ban đầu.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội: Không nên hút chân không giò nhưng chả lại bảo quản được bằng cách hút chân không và để ở tủ lạnh được bởi chả được chiên rán ở mức nhiệt 180 độ trở lên nên vi khuẩn Clostridium Botulinum sản sinh vi khuẩn độc thịt sẽ bị tiêu diệt và ít có điều kiện phát triển.

Cách sử dụng giò, chả sau khi bảo quản

Giò lụa lấy ra khỏi ngăn đông, để ở nhiệt độ bình thường khoảng 4 giờ nhưng tốt hơn là chuyển vào ngăn mát trước khi sử dụng 8 giờ. Nếu muốn sử dụng ngay, có thể rã đông nhanh bằng cách bọc giò lụa vào bọc nylon kín, ngâm vào nước lạnh khoảng 1 giờ. Tránh cho nước thấm vào giò lụa sẽ ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Giò tai, giò xào do đặc điểm về sự kết dính mà phải để ở nhiệt độ mát, lạnh vì vậy chỉ nên để vào ngăn mát tủ lạnh. Nên cất giò xào vào ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi giò nguội, vị trí không có đồ sống và dùng dần trong 5-7 ngày. Trong trường hợp giò xào đã cắt ra và dùng không hết thì bạn cho vào hợp thực phẩm hoặc túi nylon, túi zip, để ngăn mát và dùng trong 2-3 ngày.

Tốt nhất chỉ nên mua lượng vừa đủ ăn trong vòng 1 tuần để tránh việc bảo quản giò trong ngăn đá hoặc tủ đông làm hao hụt các chất dinh dưỡng. Cần kiểm tra kỹ giò chả trước khi sử dụng. Khi lấy giò chả ra sử dụng, cần kiểm tra kỹ về màu sắc, mùi vị và kết cấu để đảm bảo vẫn còn tươi ngon. Nếu giò chả có mùi lạ, màu sắc thay đổi hoặc có dấu hiệu bị mốc thì không nên sử dụng nữa.