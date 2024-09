Cách dùng vitamin C giúp da sáng

Tôi muốn dùng serum vitamin C để da sáng, đều màu hơn nhưng có nhiều thông tin cho rằng không thoa vào ban ngày và da mụn không nên sử dụng. Điều này có đúng không?

Tôi muốn dùng serum vitamin C để da sáng, đều màu hơn nhưng có nhiều thông tin cho rằng không thoa vào ban ngày và da mụn không nên sử dụng. Điều này có đúng không?

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh, khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai

Vitamin C thường được dùng cả đường bôi và uống. Tác dụng là để cải thiện sắc tố da, mờ thâm, trẻ hóa da bởi có khả năng chống oxy hóa.

Tuy nhiên, bất cứ một sản phẩm hay thành phần nào cũng sẽ có tác dụng phụ. Việc dùng quá nhiều hay không đúng cách cũng sẽ biến vitamin C trở thành tác nhân gây kích ứng cho da.

Nếu sử dụng serum vitamin C với nồng độ quá cao (trên 20%), da có thể bị kích ứng, xuất hiện tình trạng đỏ, rát, bong tróc. Vì vậy, bạn nên bắt đầu với sản phẩm có nồng đồ thấp trước.

Nhiều người cho rằng vitamin C chỉ được bôi vào buổi tối. Tuy nhiên, ban ngày, chúng ta cũng có thể sử dụng hoạt chất này khi kết hợp với chống nắng.

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, trong khi đó, tia ánh sáng của mặt trời (tia UV) có rất nhiều gốc oxy hóa tự do. Vì vậy, sử dụng vitamin C vào ban ngày còn có tác dụng chống nắng tốt hơn. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là bạn phải chống nắng thật cẩn thận bằng kem chống nắng.

Vitamin C cũng không gây mụn trứng cá. Vì vậy, kể cả với làn da có mụn trứng cá vẫn có thể bôi chúng. Đặc biệt, ở trường hợp viêm đã giảm, có tăng sắc tố sau viêm (thâm), chúng ta có thể sử dụng vitamin C để giảm thâm mụn rất tốt.

Bạn lưu ý không nên kết hợp vitamin C với các sản phẩm khác như AHAs, BPO... Bởi chúng sẽ làm giảm tác dụng của vitamin C khi dùng đồng thời, bạn nên bôi tách biệt từng loại để có hiệu quả cao hơn.