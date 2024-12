Camera vạch mặt đối tượng trộm xe máy của người cùng dãy nhà trọ

Ngày 8/12, Công an TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Minh Chuyển (SN 2003, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Chuyển hiện đang tạm trú cùng dãy trọ với chị T (SN 1989) tại địa chỉ đường N5, KP6, phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày 5/12, Chuyển thấy trước cửa phòng trọ chị T để một chiếc xe máy nhưng không có người trông coi, nên đã lấy trộm và mang đi bán được 1,6 triệu đồng, rồi mua thẻ chơi game.

Đối tượng Nguyễn Minh Chuyển bị bắt giữ.

Qua trích xuất camera an ninh, chủ khu trọ và chủ xe phát hiện và báo Công an phường tạm giữ Chuyển về hành vi trộm cắp tài sản. Qua sự việc trên, Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của bản thân. Các cơ sở trọ, hộ dân cần tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh để giám sát, bảo đảm ANTT tại cơ sở.