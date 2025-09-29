Căn bệnh khiến người đàn ông đi tiêu phân đen, dạ dày loét nặng

Một ca thủng dạ dày nguy kịch vừa được bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật thành công ngay tại Côn Đảo, nhờ hội chẩn trực tuyến và can thiệp khẩn cấp trong đêm.

Ê-kíp phẫu thuật cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Rạng sáng 28/9, ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân đang luân phiên công tác tại Côn Đảo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, cứu nam bệnh nhân 67 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo với triệu chứng đau bụng dữ dội, đi tiêu phân đen, huyết áp tụt, thiếu máu nặng và tổn thương nhiều cơ quan. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị thủng ổ loét dạ dày, viêm phúc mạc toàn thể kèm xuất huyết tiêu hóa nặng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực và kết nối hội chẩn trực tuyến với PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Sau khi thống nhất chẩn đoán, quyết định mổ cấp cứu ngay tại Côn Đảo được đưa ra.

Bác sĩ chuyên khoa II Lý Bảo Duy cho hay bệnh nhân có nhiều bệnh lý kèm theo, nguy cơ không qua khỏi rất cao. Nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp tại Côn Đảo và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ đã có phương án can thiệp kịp thời để cứu người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra xuyên đêm. Ê-kíp tiến hành nội soi ổ bụng thám sát, chuyển mổ mở, xử lý vị trí thủng, giải áp tá tràng, đặt ống nuôi ăn hỗng tràng, rửa sạch ổ bụng và dẫn lưu dịch.

Một ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không còn trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục được điều trị, chăm sóc theo phác đồ.

Bác sĩ Duy nhận định đây là một trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Người bệnh cùng lúc đối diện viêm phúc mạc toàn thể do thủng loét, nhiễm độc nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan.

Bên cạnh đó, tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên khiến bệnh nhân đi tiêu phân đen, nguy cơ rơi vào sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu. Việc bệnh nhân có nhiều bệnh phối hợp như tăng huyết áp, tim mạch và viêm phổi càng làm cho quá trình hồi sức, gây mê và phẫu thuật thêm rủi ro.

Qua trường hợp này, bác sĩ Duy khuyến cáo người dân cần đến bệnh viện ngay nếu có triệu chứng đau bụng dữ dội đột ngột, đi tiêu phân đen, ói ra máu, choáng váng hoặc tụt huyết áp. Người bệnh không tự ý dùng thuốc giảm đau, nhất là khi có tiền căn xuất huyết tiêu hóa. Sau phẫu thuật, cần tránh lạm dụng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài, tuân thủ tái khám, kiêng rượu bia, thuốc lá, đồng thời duy trì chế độ ăn uống điều độ và hạn chế stress.