Căn bệnh quen thuộc khiến 2 người trẻ tuổi suy thận, thở máy

Sốt cao, đau bụng, mệt mỏi kéo dài nhưng không được theo dõi đúng cách, bệnh nhân nhập viện khi sốt xuất huyết Dengue đã diễn tiến nặng, gây sốc, suy gan thận và rối loạn đông máu.

Bệnh nhân phải thở máy vì sốt xuất huyết nặng. Ảnh: BVCC.

Giữa lúc số ca sốt xuất huyết Dengue tại TP.HCM tăng nhanh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa tiếp nhận và cứu sống hai bệnh nhân trẻ tuổi bị suy đa cơ quan do biến chứng Dengue nặng.

Trường hợp đầu tiên là chị M.T.N.Q. (33 tuổi), là công nhân, tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền. Sau vài ngày tự điều trị sốt tại nhà, chị nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng, sốc, tổn thương gan thận, thoát huyết tương gây tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi và suy hô hấp. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa cơ quan với nguy cơ không qua khỏi rất cao.

Các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tối đa, thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, truyền máu và chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch. Quá trình điều trị kéo dài hơn 3 tuần với nhiều lần nhiễm trùng dai dẳng. May mắn, chị Q. hồi phục dần, được rút máy thở, chuyển sang khoa điều trị bệnh truyền nhiễm và xuất viện về với gia đình.

Trường hợp thứ hai là chị H.T.M. (21 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch dù trước đó đã được theo dõi và xử trí sốc sớm. Bệnh nhân bị thoát huyết tương ồ ạt, xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng, dẫn đến suy đa cơ quan.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức chống sốc, thở máy, lọc máu, đồng thời truyền khẩn cấp lượng lớn chế phẩm máu qua đường tĩnh mạch trung tâm để ổn định huyết động và chức năng đông máu.

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn, cho biết đây là những ca điển hình cho thấy mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt ở người trẻ.

Theo bác Trung, người trẻ thường chủ quan nghĩ rằng sức đề kháng tốt sẽ giúp vượt qua bệnh nhẹ nhàng. Nhưng chính phản ứng miễn dịch mạnh có thể gây ra cơn bão cytokine, dẫn đến tổn thương mạch máu, thoát huyết tương, suy tuần hoàn và suy cơ quan.

"Bệnh có thể trở nặng rất nhanh", bác sĩ Trung cảnh báo.

Bác sĩ Trung cho hay giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, thời điểm người bệnh đã hết sốt nên dễ chủ quan. Khi các biến chứng xuất hiện như sốc, xuất huyết, tổn thương nội tạng, việc cứu chữa trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Bac sĩ Trung khuyến cáo người dân không nên tự ý điều trị sốt tại nhà nếu có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết. Khi thấy các dấu hiệu cảnh báo dưới đây cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Mệt mỏi, li bì

Đau bụng nhiều

Nôn ói liên tục

Xuất huyết bất thường (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen)

Người dân không tự truyền dịch tại nhà vì có thể khiến tình trạng bệnh xấu đi nhanh chóng. Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường sống và đặc biệt là chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết Dengue.