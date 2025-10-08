Cận cảnh Benda Chinchilla 500 - cruiser dùng truyền động dây đai

Benda Chinchilla 500 là mẫu cruiser mới nhất gia nhập thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Xe được giới thiệu bởi một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy nhập khẩu ở TP.HCM.

Ở phía trước, Benda Chinchilla sử dụng cặp phuộc upside-down, mâm đúc đường kính 16 inch kèm bộ lốp thông số 150/80. Đĩa phanh trước đường kính 320 mm, đi kèm kẹp phanh Benda, có trang bị ABS.

Giảm xóc đôi có thể điều chỉnh trang bị ở bánh sau. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn đường kính 260 mm, có ABS. Mâm đúc đường kính 16 inch, đi kèm bộ lốp 180/65.

"Trái tim" của Benda Chinchilla 500 là khối động cơ V-Twin làm mát bằng dung dịch, dung tích 475,6 cc DOHC, sản sinh công suất tối đa 47 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 7.200 vòng/phút.

Đơn vị phân phối chưa công bố giá bán của Benda Chinchilla 500 tại Việt Nam. Ở Trung Quốc, Benda Chinchilla 500 có giá khởi điểm 27.000 NDT, tương đương khoảng 3.650 USD hay xấp xỉ 100 triệu đồng.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

