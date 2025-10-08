Cận cảnh Benda Chinchilla 500 - cruiser dùng truyền động dây đai

|
Benda Chinchilla 500 là mẫu cruiser mới nhất gia nhập thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Xe được giới thiệu bởi một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy nhập khẩu ở TP.HCM.
Xe sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.220 x 890 x 1.150 mm, chiều dài cơ sở 1.550 mm. Khối lượng khô của Benda Chinchilla 500 đạt 215 kg, khoảng sáng gầm ở mức 150 mm.
Benda Chinchilla sở hữu ngoại hình hòa trộn giữa hiện đại và retro, điểm nhấn nằm ở bình xăng tạo hình giọt nước với dung tích 16 lít.
Cụm đèn chiếu sáng full LED hình tròn có khắc logo thương hiệu Benda bên trong. Mẫu cruiser Trung Quốc trang bị đèn xi-nhan đặt rời.
Đuôi xe gọn gàng. Đèn hậu và đèn xi-nhan được bố trí thẳng hàng, cùng nằm trên chắn bùn sau.
Chiều cao yên xe Benda Chinchilla 500 tại vị trí người lái ở mức 705 mm.
Ở phía trước, Benda Chinchilla sử dụng cặp phuộc upside-down, mâm đúc đường kính 16 inch kèm bộ lốp thông số 150/80. Đĩa phanh trước đường kính 320 mm, đi kèm kẹp phanh Benda, có trang bị ABS.
Giảm xóc đôi có thể điều chỉnh trang bị ở bánh sau. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn đường kính 260 mm, có ABS. Mâm đúc đường kính 16 inch, đi kèm bộ lốp 180/65.
Mẫu cruiser thương hiệu Trung Quốc được trang bị ghi đông cung cấp tư thế lái thoải mái. Gương chiếu hậu hình tròn, gắn xuống phía dưới tay lái.
Benda Chinchilla 500 được trang bị cụm đồng hồ TFT màu, tạo hình tròn, hiển thị sắc nét các thông số quan trọng như tốc độ xe, vòng tua máy, mức nhiên liệu...
Cận cảnh cùm công tắc của Benda Chinchilla 500.
"Trái tim" của Benda Chinchilla 500 là khối động cơ V-Twin làm mát bằng dung dịch, dung tích 475,6 cc DOHC, sản sinh công suất tối đa 47 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 7.200 vòng/phút.
Cận cảnh ống xả đôi xếp chồng trên Benda Chinchilla 500. Theo thông tin từ hãng, mẫu cruiser sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,5 lít/100 km.
Benda Chinchilla 500 được trang bị hộp số 6 cấp kèm tính năng Slipper Clutch, sử dụng dây đai để truyền động.
Mẫu cruiser sử dụng chìa khóa cơ để khởi động. Ngay trên ổ khóa là cụm cổng sạc dành cho thiết bị di động.
Tại Việt Nam, Benda Chinchilla 500 được giới thiệu với nhiều tùy chọn màu sắc, gồm Đỏ Adventure Red, Đen Midnight Black hay Trắng Moonstone White.
Đơn vị phân phối chưa công bố giá bán của Benda Chinchilla 500 tại Việt Nam. Ở Trung Quốc, Benda Chinchilla 500 có giá khởi điểm 27.000 NDT, tương đương khoảng 3.650 USD hay xấp xỉ 100 triệu đồng.
