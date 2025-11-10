Cận cảnh cầu treo rung lắc kinh hoàng vì bão Fung-Wong ở Philippines

Siêu bão Fung-Wong đổ bộ Philippines hôm 9/11 gây mưa lớn, khiến 2 người thiệt mạng, hàng triệu dân phải sơ tán. Cảnh cầu treo nổi tiếng rung lắc dữ dội cho thấy sức tàn phá của bão.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 9/11 cho thấy những cơn gió dữ do siêu bão Fung-Wong gây ra khiến cây cầu treo nổi tiếng ở thành phố Camaligan (tỉnh Camarines Sur) rung lắc mạnh.

Cây cầu dài khoảng 50 m thuộc dự án Công viên bờ sông Camaligan, được khánh thành năm 2021, là điểm check-in quen thuộc của người dân địa phương và du khách, theo Reuters.

"Khi cầu bị hư, chúng tôi chỉ còn cách đi vòng qua xã khác để sang sông", cư dân địa phương tên Fronie nói với đài GMA.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Fung-Wong đi qua phía bắc đảo Luzon - hòn đảo đông dân nhất quốc gia - mang theo mưa lớn, gió giật tới 230 km/giờ và gió duy trì ở mức 185 km/giờ.

Đây là cơn bão thứ 21 tấn công Philippines trong năm nay, trong khi nước này vẫn chưa kịp phục hồi sau siêu bão Kalmaegi khiến 224 người thiệt mạng ở Philippines và 5 người ở Việt Nam.

Christopher Sanchez, 50 tuổi, người dân tỉnh Isabela (Luzon), cho biết gia đình ông đã rời đi sớm khi nghe tin bão mạnh. "Chúng tôi sợ lắm. Trước khi đi, cả nhà còn kịp chuyển đồ đạc lên mái nhà vì sợ ngập. Giờ chúng tôi trú tạm ở sân bóng rổ cùng con cháu", ông kể, giữa khung cảnh người già ngồi trên ghế nhựa và trẻ nhỏ chạy quanh các lều bạt.

Nhiều công trình tại Philippines ngã đỗ sau bão Fung-Wong đổ bộ ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

Theo nhà chức trách, đảo Luzon và khu vực Đông Visayas là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một người chết đuối, một người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Dự báo, bão sẽ suy yếu dần khi di chuyển sâu vào đất liền.

Tại tỉnh Aurora, nơi bão đổ bộ, hệ thống điện bị cắt nhưng đường dây điện thoại vẫn hoạt động, bà Cheng Quizon - đại diện cơ quan phòng vệ dân sự - cho biết trên đài DZBB.

Nhiều sân bay, trong đó có sân bay Sangley gần thủ đô Manila và sân bay Bicol ở phía nam, đã tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Giáo hoàng Leo gửi lời cầu nguyện đến người dân Philippines. "Tôi luôn hướng về những người đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão dữ. Tôi cầu nguyện cho những người đã mất, cho gia đình họ, cho những người bị thương và phải rời bỏ nhà cửa", ông nói trong buổi lễ chủ nhật.

Theo PAGASA, bão Fung-Wong sẽ tiếp tục di chuyển về phía bắc Philippines, ra vùng ven biển vào sáng 10/11 và vẫn duy trì sức gió mạnh. Dự kiến, bão suy yếu dần khi tiến ra biển và hướng về phía tây đảo Đài Loan vào ngày 13/11.