YouTuber gây tranh cãi khi làm cầu thang không có lan can ở TP.HCM

Video của YouTuber Hana Giang Anh về xây cầu thang không có lan can gây tranh luận trái chiều xoay quanh ranh giới giữa thẩm mỹ tối giản và sự an toàn trong không gian sống.

Hana Giang Anh gây tranh cãi vì ý tưởng làm cầu thang không có lan can.

Ngày 8/11, trên trang cá nhân, Hana Giang Anh (tên thật Nguyễn Đặng Hương Giang, sinh năm 1993) đăng tải video "Xây nhà cùng Hana - Tập 19: Cầu thang không có lan can", thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trái chiều.

Trong video, nữ YouTuber cho biết cô chủ động lựa chọn thiết kế cầu thang không lan can vì muốn tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn.

"Chỉ cần thêm lan can thôi là không gian cầu thang đã trở nên chật hẹp ngay. Nhà chỉ có vợ chồng mình và bé Bắp 9 tuổi. Con cũng đi đứng bình thường, đâu phải kiểu trẻ nhỏ chạy nhảy, xô đẩy", cô giải thích.

Hana thừa nhận thiết kế này vẫn tiềm ẩn rủi ro trượt ngã, song cho biết bản thân đã cân nhắc kỹ. Ban đầu, cô từng định lắp mắt lưới và trồng cây leo để vừa đảm bảo an toàn vừa tăng tính thẩm mỹ, nhưng sau thời gian sử dụng, cô lại thích sự trống trải ấy mang đến cảm giác dễ chịu, thoáng và đúng tinh thần tối giản (minimalism) mà mình theo đuổi.

"Dù vậy, đây chỉ là ngôi nhà thuê. Sau 5 năm nữa, khi chuyển sang nhà mới, vợ chồng mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn", cô chia sẻ thêm.

Ngay sau khi video được đăng tải, nhiều người bày tỏ lo ngại vì thiết kế này quá nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ. Một tài khoản bình luận: "Trẻ 9 tuổi vẫn là trẻ con, đi cầu thang mà chẳng may vấp ngã thì sao? Bây giờ có nhiều kiểu lan can vừa an toàn vừa không tốn diện tích mà".

Người khác góp ý: "Nếu sợ lan can làm bí không gian, có thể dùng kính trong suốt vẫn đảm bảo thẩm mỹ. Chứ để trống như vậy nhìn chông chênh thật sự".

Hana Giang Anh là một trong những hot girl thể hình có tiếng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Hana Giang Anh, cho rằng cô hiểu rõ lối sống của mình và có thể kiểm soát được rủi ro. "Hana là người tập luyện thể thao lâu năm, có khả năng giữ thăng bằng và tỉnh táo tốt. Hơn nữa, đây là nhà riêng, sau này nếu thấy cần cô ấy vẫn có thể lắp lan can thêm", một người bình luận.

“Xây nhà cùng Hana” là series được Hana Giang Anh ra mắt từ tháng 5, ghi lại hành trình cải tạo ngôi nhà thuê 3 tầng tại quận 9 (cũ) ở TP.HCM. Căn nhà ban đầu là nhà thô, được cô thuê với giá 8-9 triệu đồng/tháng.

Hana Giang Anh từng là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), hiện là huấn luyện viên thể hình và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực sức khỏe và lối sống lành mạnh. Cô sở hữu kênh YouTube hơn 1,6 triệu lượt đăng ký, cùng hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng ủng hộ theo đuổi đam mê sáng tạo và duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh cho cả gia đình.