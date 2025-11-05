TikToker bất lực vì nhà chục tỷ ở TP.HCM bị ngập sau mưa lớn

Hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả khiến khu vực sân thượng ở nhà TikToker Bé Duy bị ngập sau trận mưa lớn, nối dài những vấn đề của ngôi nhà đắt đỏ.

Nhà chục tỷ của TikToker ngập sau trận mưa lớn ở TP.HCM Sau loạt sự cố, căn nhà giá trị của TikToker Bé Duy lại bị ngập khu vực sân thượng sau cơn mưa lớn ở TP.HCM tối 4/11.

Ngày 5/11, Bé Duy (tên thật: Nguyễn Khánh Duy, sinh năm 1999) đăng tải video ghi lại cảnh sân thượng của nhà anh ngập nước sau trận mưa lớn tối 4/11.

Trong video, Bé Duy tỏ ra hoang mang khi thấy cảnh tượng, mực nước ngập lên gần mắt cá chân anh, thậm chí bắt đầu tràn xuống dưới nhà. Một người thân của nam TikToker phải lấy chổi lau bớt nước trên cầu thang.

"Nhà người ta không ngập nhưng nhà mình ngập. Có nhà mình thôi", Bé Duy nói trong video.

Nam TikToker nhận định có thể đường ống thoát nước ở sân thượng bị tắc do lá cây rụng bởi anh trồng khá nhiều cây ở khu vực này. Cuối video, Bé Duy chưa thể giải quyết ngay tình hình, đành lấy chăn chặn cửa sân thượng để tạm thời ngăn nước rò rỉ thêm xuống dưới.

Ở phần bình luận, nhiều người theo dõi tỏ ra ngán ngẩm trước tình cảnh nam TikToker đối diện. Bởi đây không phải lần đầu tiên anh phải than thở về căn nhà này.

Khu vực sân thượng nhà của TikToker Bé Duy ngập lênh láng nước sau cơn mưa lớn. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào đầu tháng 10, Bé Duy gây chú ý khi cho biết căn nhà phố phong cách tân cổ điển kết hợp Đông Dương của anh hoàn thiện chưa lâu đã liên tục gặp sự cố thấm dột, hệ thống nước, điện bất thường.

“Cứ hễ mưa là nhà bị dột, rất khó chấp nhận vì trước đó tôi đã sẵn sàng chi bất cứ khoản nào cho chống thấm”, TikToker có 1,2 triệu follower cho biết.

Không chỉ vậy, dù ít khi ở nhà, tiền điện hàng tháng của Bé Duy dao động 3-5 triệu đồng, tiền nước có tháng lên đến 7 triệu đồng. Anh so sánh, khi ở chung cư bật máy lạnh cả ngày, chi phí điện chỉ hơn 1 triệu đồng. Trên kênh video cá nhân, Bé Duy nhiều lần tố nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm, nhiều lần hẹn sửa chữa nhưng không thực hiện, thậm chí còn nợ anh 400 triệu đồng.

Căn nhà tốn chi phí hàng chục tỷ đồng của nam TikToker. Ảnh: Bé Duy Cơ Bắp/Facebook.

Căn nhà có tổng diện tích 88 m2 sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master; chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.

Đến cuối tháng 10, Bé Duy đăng tiếp video đã gặp mặt và đối thoại với chủ thầu, làm rõ khoản nợ nần giữa hai bên. Trong buổi gặp, chủ thầu thừa nhận đang khó khăn về tài chính, không muốn "quỵt" tiền của Bé Duy, đồng thời mong anh thông cảm. Trước những chất vấn của Bé Duy, chủ thầu giải thích do thất hứa quá nhiều lần nên muốn khi nào có đủ tiền sẽ mang đến trả thẳng cho nam TikToker.