TikToker đối chất chủ thầu sau 'bi kịch' nhà chục tỷ TP.HCM mưa là dột

Tối 30/10, TikToker Bé Duy đăng tải 3 clip ghi lại cuộc trò chuyện với chủ thầu xây căn nhà chục tỷ cho mình, trực tiếp chất vấn việc người này nợ anh 400 triệu đồng chưa trả.

Bé Duy chất vấn chủ thầu về việc thiếu nợ không trả. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi liên tục phản ánh tình trạng căn biệt thự hàng chục tỷ “mưa là dột” và tố chủ thầu thi công không minh bạch, TikToker Nguyễn Khánh Duy (chủ kênh Bé Duy) đã gặp mặt và đối thoại với chủ thầu, làm rõ khoản nợ nần giữa hai bên.

Trong buổi gặp, chủ thầu thừa nhận đang khó khăn về tài chính, không muốn "quỵt" tiền của Bé Duy, đồng thời mong anh thông cảm. Tuy nhiên, Bé Duy cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu tiền mà là cách làm việc thiếu minh bạch và không giữ lời hứa.

“Chị thiếu nợ nhưng không có nhã ý muốn trả và chị có ý đồ muốn trốn nợ và lừa gạt”, Bé Duy gay gắt nói.

Theo lời Bé Duy, anh đã ứng tiền sơn, sắt và nhiều khoản khác cho phía chủ thầu. Tổng số nợ tính cả tiền mặt và hiện vật lên đến gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, nam TikToker vẫn chưa có ý định kiện phía thầu vì biết người này không có tiền trả.

“Trên mạng người ta nói em kiện chị đi nhưng em vẫn không kiện. Nhưng vấn đề em muốn hỏi là chị có thật sự nhã ý muốn trả hay không”, Bé Duy hỏi.

Nhà Bé Duy 'cứ mưa là dột'. Ảnh: TTNV.

Trước những chất vấn của Bé Duy, chủ thầu giải thích do thất hứa quá nhiều lần nên muốn khi nào có đủ tiền sẽ mang đến trả thẳng cho nam TikToker. Đồng thời, người này cũng rất lo lắng, “ăn không ngon ngủ không yên” vì đang mắc nợ.

Chủ thầu hứa sẽ thanh toán toàn bộ khoản tiền mà phía Bé Duy đã ứng trước cho 3 đơn vị thi công vào ngày 21/11. Riêng phần máy năng lượng Mặt Trời, bà sẽ thu thập 4 hóa đơn điện gần nhất và nhờ người có chuyên môn tư vấn để lựa chọn phương án phù hợp nhất cho TikToker triệu lượt theo dõi.

Cuộc trò chuyện “3 mặt 1 lời” giữa Bé Duy và chủ thầu hiện thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Trước đó, TikToker này từng chia sẻ tình trạng bất ổn của căn nhà chục tỷ khi “cứ mưa là dột”, hệ thống nước - điện bất thường dù chỉ mới nhận nhà chưa đầy 1 năm.

TikToker Bé Duy từng gây chú ý với series Nhà phố tuổi 24. Ảnh: Bé Duy Cơ Bắp/Facebook.

Ngày 2/10, Bé Duy phát trực tiếp trên mạng xã hội, nhiều lần bật khóc và đăng 8 video liên tiếp tố nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm, nhiều lần hẹn sửa chữa nhưng không thực hiện. Anh đồng thời tố phía thầu mắc nợ, hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả.

Series Nhà phố tuổi 24 của Bé Duy bắt đầu từ 16/5/2024, ghi lại hành trình tìm mua bất động sản tại Nhà Bè (TP.HCM), chốt hợp đồng, sửa chữa và hoàn thiện căn nhà. Series thu hút hàng triệu lượt theo dõi, ban đầu nhận nhiều lời khen “trẻ tuổi, giỏi giang, giàu có”. Căn nhà có tổng diện tích 88 m2 sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master; chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.